Cháy ô tô tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc

Chiều 28-3, một ô tô tải chở máy móc nông nghiệp bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa.

Vụ cháy ô tô tải gây ùn tắc kéo dài hơn 1km. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45, tài xế V.V.T điều khiển xe chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn qua xã Thuận Bắc, tài xế phát hiện phương tiện bốc khói nghi ngút.

Tài xế lập tức dừng xe, lấy một số vật dụng quan trọng rồi thoát ra ngoài, đồng thời cảnh báo các phương tiện khác. Ít phút sau, lửa bùng phát dữ dội ở phần sau xe, khói đen bao trùm khiến nhiều phương tiện cùng chiều phải dừng lại, gây ùn tắc kéo dài hơn 1km.

Hiện trường vụ cháy ô tô tải. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi, phần sau xe tải cháy trơ khung.

Nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi, phần sau ô tô tải cháy trơ khung. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

HIẾU GIANG