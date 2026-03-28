Cháy ô tô tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45, tài xế V.V.T điều khiển xe chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn qua xã Thuận Bắc, tài xế phát hiện phương tiện bốc khói nghi ngút.
Tài xế lập tức dừng xe, lấy một số vật dụng quan trọng rồi thoát ra ngoài, đồng thời cảnh báo các phương tiện khác. Ít phút sau, lửa bùng phát dữ dội ở phần sau xe, khói đen bao trùm khiến nhiều phương tiện cùng chiều phải dừng lại, gây ùn tắc kéo dài hơn 1km.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi, phần sau xe tải cháy trơ khung.
Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.