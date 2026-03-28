Thanh niên xung phong TPHCM là mái nhà tập hợp sức mạnh của tuổi trẻ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong kỳ vọng lực lượng thanh niên xung phong sẽ tập hợp được sức mạnh của tuổi trẻ thành phố và nhiều lực lượng trong xã hội tham gia giải quyết hiệu quả vấn đề xã hội như chăm sóc người yếu thế; tham gia hiệu quả chương trình xây dựng thành phố không ma túy...

Tối 28-3, UBND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM (28-3-1976 - 28-3-2026) và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi xanh màu áo xung phong”.

Dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo Lực lượng TNXP TPHCM qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thân nhân các liệt sĩ TNXP; cựu TNXP; cán bộ, viên chức, đội viên tiêu biểu của Lực lượng TNXP TPHCM.

Chặng đường vẻ vang của TNXP thành phố

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM thông tin, ngày 28-3-1976 đã trở thành mốc son lịch sử khi hơn 10.000 thanh niên thành phố lên đường xây dựng kinh tế mới, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Lực lượng TNXP TPHCM.

Trải qua 50 năm, các thế hệ cán bộ, đội viên TNXP đã không ngại gian khổ, hy sinh, góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng các vùng kinh tế mới, tham gia phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội, bảo vệ rừng, giữ gìn trật tự giao thông, tham gia công ích đô thị và hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19… 50 năm qua là một chặng đường đầy tự hào, vượt qua bao gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, vẻ vang của tuổi trẻ TNXP Thành phố.

“TNXP thành phố đã, đang và sẽ cùng với tuổi trẻ cả nước xác định lý tưởng sống cao đẹp và trách nhiệm đối với đất nước, Thành phố thân yêu. Nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng mà các thế hệ TNXP đã dày công vun đắp, quyết không phụ lòng tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố”, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước khẳng định.

Theo đồng chí, trước yêu cầu phát triển của TPHCM trong thời đại mới, Lực lượng TNXP TPHCM nhận thức rõ trách nhiệm của mình vẻ vang hơn nhưng cũng nặng nề hơn, đòi hỏi sự thích ứng cao hơn. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Lực lượng TNXP Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đa kỹ năng và phù hợp với yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

Tham gia giải quyết hiệu quả vấn đề xã hội trọng yếu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố luôn dành tình cảm trân trọng đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ TNXP trong suốt nửa thế kỷ qua.

Theo đồng chí, qua từng giai đoạn phát triển, Lực lượng TNXP TPHCM đã điều chỉnh mô hình, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ lực lượng do Thành đoàn TPHCM thành lập và lãnh đạo, TNXP thành phố đã phát triển thành lực lượng đa dạng chức năng, nhiệm vụ, trực thuộc UBND TPHCM, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ công ích, cung ứng dịch vụ công hiện đại, góp phần phát triển đô thị văn minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quốc Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhất đến Lực lượng TNXP TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị thời gian tới, Lực lượng TNXP TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, tinh thần xung kích cho các thành viên, bảo đảm sự kế thừa liên tục, bền vững. Đồng thời, chú trọng thu hút, phát triển lực lượng qua việc chọn lựa nội dung, lĩnh vực hoạt động phát triển phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố.

Lực lượng TNXP TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, TNXP phải trở thành điểm đến tin cậy của các bạn trẻ thành phố khi muốn tìm kiếm một môi trường để rèn luyện, trải nghiệm, để cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng và để có cơ hội được hỗ trợ, giúp sức.

Đồng chí cũng kỳ vọng, TNXP là mái nhà tập hợp được sức mạnh của tuổi trẻ thành phố và nhiều lực lượng trong xã hội; tổ chức thành đội hình hành động thiết thực, chuyên nghiệp để giải quyết hiệu quả vấn đề xã hội trọng yếu, bảo trợ xã hội, chăm sóc người yếu thế; tham gia hiệu quả trong chương trình xây dựng thành phố không ma túy; cần gắn thực hiện nhiệm vụ với đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng, tạo việc làm cho thanh niên.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tặng Cờ Truyền thống của Chủ tịch UBND TPHCM cho Lực lượng TNXP TPHCM

TNXP TPHCM cũng cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số và yêu cầu quản trị đô thị hiện đại; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công việc. Mỗi cán bộ, đội viên cần không ngừng tự rèn luyện, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quốc Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Lực lượng TNXP TPHCM. Dịp này, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đã tặng Cờ Truyền thống của Chủ tịch UBND TPHCM cho Lực lượng TNXP Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT