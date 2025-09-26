Phường Thuận An, TPHCM: Công tác cải cách hành chính là thước đo hoàn thành công việc

Sáng 26-9, Đảng bộ phường Thuận An, TPHCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Hội nghị đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm 2025, trong đó tập trung đánh giá thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thuận An khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đảng

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế của phường tiếp tục phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, Đảng ủy phường đã chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công trình phát triển đô thị, công tác xóa nhà tạm.

Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Thuận An đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025. Về định hướng 3 tháng cuối năm 2025, đồng chí lưu ý phường Thuận An cần tập trung cụ thể hóa và xây dựng các chương trình hành động cụ thể để triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí nhấn mạnh, phường Thuận An cần tập trung vào công tác phát triển đảng viên mới, cải cách thủ tục hành chính, xem công tác cải cách hành chính là thước đo hoàn thành công việc, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hướng về sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, Đảng ủy phường Thuận An đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác sắp xếp, tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

HỒ VĂN