Công an, quân đội dọn dẹp, đẩy bùn đất giúp dân ổn định lại cuộc sống

Sáng 12-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hà Nội đã huy động 159 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân xã Trung Giã khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH cũng đã huy động thêm nhiều trang thiết bị chuyên dụng để khắc phục hậu quả lũ, lụt, dọn dẹp vệ sinh, giúp người dân vùng lụt nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH thông tin, những ngày qua, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khu vực ngập lụt, cảnh báo nguy cơ sạt lở, đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân.

“Suốt những ngày mưa bão, lũ lụt, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ túc trực, bám sát địa bàn, phối hợp với các đơn vị của công an thành phố tổ chức sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn người dân”, Trung tá Nguyễn Tuấn Dương chia sẻ.

Sau khi nước lũ rút, cũng tại xã Trung Giã, lực lượng quân đội, thanh niên tình nguyện, đoàn viên, cựu chiến binh cũng huy động hàng ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

z7107961377276_a5f90c04967483e7df8393ca0ea4d024.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Hà Nội huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt ở xã Trung Giã, Hà Nội
z7107962294772_f15d083bb60f744c100bc8467882dc81.jpg
Các chiến sĩ PCCC-CNCH dùng chổi đẩy từng bùn, đất và nước ra khỏi khu vực trường học trên địa bàn
z7107962282192_409eee9cf21357b094b165c532739c28.jpg
z7107962596706_0c5af4e54db87fc8a222ac9e78382294.jpg
Công an, thanh niên, đoàn viên tham gia vệ sinh dọn dẹp bùn đất trên các đoạn đường ở xã Trung Giã
z7107962610936_bc1a1d0df7a8a6297b4270782cfb3755.jpg
z7107962119090_4127a2bdb34096766bcdf77690a644ca.jpg
z7107961633797_e4be95d3d4831c64f4c1d06832466f09.jpg
z7107962639560_0ee8922c01166a3d214a5f0798f7f92b.jpg
Trung tá Nguyễn Tuấn Dương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
560617132_1217446957091763_38594.jpg
558981265_1217446757091783_58702.jpg
Di chuyển tài sản của dân ra khỏi khu vực ngập úng
561466170_1217446783758447_75633.jpg
Cùng với lực lượng công an, lực lượng quân đội cũng điều động nhiều cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 11
558964520_1217446793758446_92165.jpg
559648094_1217446943758431_28487.jpg
558378653_1217446820425110_85374 (1).jpg
