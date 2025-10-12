Công an, quân đội dọn dẹp, đẩy bùn đất giúp dân ổn định lại cuộc sống

Sáng 12-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hà Nội đã huy động 159 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân xã Trung Giã khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH cũng đã huy động thêm nhiều trang thiết bị chuyên dụng để khắc phục hậu quả lũ, lụt, dọn dẹp vệ sinh, giúp người dân vùng lụt nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH thông tin, những ngày qua, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khu vực ngập lụt, cảnh báo nguy cơ sạt lở, đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân.

“Suốt những ngày mưa bão, lũ lụt, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ túc trực, bám sát địa bàn, phối hợp với các đơn vị của công an thành phố tổ chức sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn người dân”, Trung tá Nguyễn Tuấn Dương chia sẻ.

Sau khi nước lũ rút, cũng tại xã Trung Giã, lực lượng quân đội, thanh niên tình nguyện, đoàn viên, cựu chiến binh cũng huy động hàng ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

>> Một số hình ảnh lực lượng công an, quân đội khắc phục hậu quả giúp đỡ người dân vùng lũ lụt ở xã Trung Giã:

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Hà Nội huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt ở xã Trung Giã, Hà Nội

Các chiến sĩ PCCC-CNCH dùng chổi đẩy từng bùn, đất và nước ra khỏi khu vực trường học trên địa bàn

Công an, thanh niên, đoàn viên tham gia vệ sinh dọn dẹp bùn đất trên các đoạn đường ở xã Trung Giã

Trung tá Nguyễn Tuấn Dương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả

Di chuyển tài sản của dân ra khỏi khu vực ngập úng

Cùng với lực lượng công an, lực lượng quân đội cũng điều động nhiều cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 11

ĐỖ TRUNG