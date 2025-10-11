“Rốn lũ” Trung Giã ở Hà Nội xin ngừng nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm

Ngày 11-10, UBND TP Hà Nội quyết định cấp bổ sung từ ngân sách thành phố cho 2 xã Trung Giã và Đa Phúc, mỗi xã 10 tỷ đồng để phòng chống lụt bão nghiêm trọng đang diễn ra trên địa bàn.

Trời đã nắng và nước lũ rút dần nhưng nhiều khu dân cư ở xã Trung Giã vẫn ngập trong nước

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND 2 xã Trung Giã và Đa Phúc có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão; quản lý, sử dụng kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán theo Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu, UBND các xã có trách nhiệm hoàn trả ngân sách thành phố trong năm 2025.

Cùng ngày, chính quyền xã Trung Giã có thông báo xin tạm dừng tiếp nhận các nhu yếu phẩm mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn.

Theo đó, thông báo nêu:

“Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã trân trọng cảm ơn và ghi nhận sâu sắc những tình cảm, tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân đã hướng về người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Hiện nay, mực nước trên địa bàn xã đã bắt đầu rút, giao thông cơ bản được đảm bảo. Chính quyền địa phương đã chủ động được nguồn nhu yếu phẩm, đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong khoảng 2-3 ngày tới. Vì vậy, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã xin tạm dừng việc tiếp nhận ủng hộ về nhu yếu phẩm. Rất mong các cơ quan, tổ chức, cá nhân có kế hoạch ủng hộ tiếp tục chuyển hướng hỗ trợ tới những địa phương khác đang gặp khó khăn, cấp bách hơn”.

Mưa lớn và lũ lụt gây ngập nghiêm trọng tại nhiều xã ở Hà Nội

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, đến ngày 11-10, dù nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang rút, nhưng mực nước vẫn ở mức báo động 3, nhiều khu dân cư ở xã Trung Giã và Đa Phúc vẫn đang bị ngập lụt.

Lũ lụt đã gây thiệt hại và ảnh hưởng hơn 932ha lúa của 2 xã trên và khiến hàng ngàn hộ dân phải di dời.

