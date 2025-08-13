Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Sáng 13-8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh nghe báo cáo tình hình hoạt động của trường

Hiện nay, bộ máy của trường gồm có Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, 5 phòng chức năng và 4 khoa chuyên môn với tổng số 106 cán bộ, viên chức. Trong đó, có 71 người thuộc biên chế trường. Đảng bộ trường có 54 đảng viên đang sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Công đoàn cơ sở có 84 công đoàn viên. Nhà trường có tổng số 1.636 học sinh, sinh viên đang theo học hệ cao đẳng chuyên ngành: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Y sĩ. Mặc dù nguồn tài chính đơn vị chủ yếu từ nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động đào tạo hàng năm (chiếm 95-98%), nhưng nhà trường vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBVC và người lao động.

Hiện tại, nhà trường vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: công tác đảng bị chậm trễ, việc nhận thông tin từ cấp ủy cấp trên đôi lúc chưa thông suốt và đầy đủ, mộc của Đảng ủy trường chưa thay đổi phù hợp với cơ quan cấp trên mới.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác một số nội dung nhằm kịp thời kiến nghị UBND TPHCM có giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Xem xét hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến các quyết định phê duyệt và bổ nhiệm sau khi sáp nhập; xe ô tô dùng chung của trường đã hết hạn sử dụng và đã thanh lý, cần đầu tư mua xe mới phục vụ nhu cầu công tác; xem xét phê duyệt chủ trương xây dựng Khoa Lâm sàng để có thể phát triển thành Trường Đại học trong tương lai.

Nhà trường kiến nghị UBND TPHCM xem xét miễn tiền thuê đất và tiền chậm nộp tiền thuê đất nhằm tạo điều kiện để nhà trường có thêm nguồn chi phí đầu tư cho giáo dục…

