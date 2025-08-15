Trường ĐH Bạc Liêu cần xây dựng thương hiệu, thu hút tuyển sinh

Ngày 15-8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Trường ĐH Bạc Liêu về tình hình hoạt động, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

tại buổi làm việc, TS Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu thông tin về tình hình hoạt động của trường thời gian qua và định hướng hoạt động thời gian tới.

TS Phan Văn Đàn cam kết trường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hiện Trường ĐH Bạc Liêu có hơn 200 cán bộ, viên chức và người lao động. Trường có 5 khoa đào tạo gồm: kinh tế và luật, Kỹ thuật và công nghệ, Nông nghiệp và thủy sản, Khoa học xã hội và Khoa sư phạm; cùng 2 trung tâm: Tin học và ngoại ngữ, Quản trị hệ thống thông tin và thư viện.

Trường đang tổ chức đào tạo và tuyển sinh 12 mã ngành, quy mô đào tạo gần 3.000 sinh viên, trong đó, chính quy gần 2.500 sinh viên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CHÚC CHI



Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị, Trường ĐH Bạc Liêu cần có kế hoạch thu hút nguồn nhân lực trình độ cao để nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn để đạt hiệu quả, đóng góp tăng trưởng cho tỉnh.

Bên cạnh đó, cần xây dựng thương hiệu cho trường, thu hút tuyển sinh hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ số phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Trường cũng cần liên kết chặt chẽ, lâu dài với trường đại học lớn, có uy tín để phong phú ngành đào tạo, nâng cao chất lượng và thương hiệu của trường.

TẤN THÁI