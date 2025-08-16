Giáo dục

Thủ khoa khối C00 Đồng Nai nhận học bổng 20 triệu đồng

SGGPO

Sáng 16-8, em Nguyễn Trường Sơn – thủ khoa khối C00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024-2025 tại Đồng Nai – đã nhận học bổng 20 triệu đồng từ Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Thần Đồng (Tập đoàn Trường Tươi).

- 1.jpg
Đại diện Tập đoàn Trường Tươi và Công ty TNHH Phát triển giáo dục Thần Đồng trao học bổng cho thủ khoa Nguyễn Trường Sơn

Với điểm số ấn tượng: Ngữ văn 9, Lịch sử 10, Địa lý 10, Nguyễn Trường Sơn (lớp 12D1, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây) đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh, giành vị trí thủ khoa khối C00.

- 2.jpg
Thủ khoa Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lòng cảm ơn tại buổi được trao học bổng

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, Trường Sơn còn là tấm gương nghị lực. Sinh ra trong gia đình khó khăn, cha làm nghề tự do, mẹ mới được nhận vào làm cấp dưỡng, sau kỳ thi em chủ động tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ.

1.png
Em Nguyễn Trường Sơn được vinh danh tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025

Suất học bổng là sự động viên kịp thời cho hành trình đại học sắp tới, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành, tiếp sức cho những học sinh vượt khó, học giỏi.

3.jpg
Chân dung thủ khoa khối C năm 2025 Nguyễn Trường Sơn
Tin liên quan
BÙI LIÊM

Từ khóa

THPT Đồng Xoài Đại hội Thanh Thủ khoa Trường Sơn Làm nghề tự do Đồng Xoài Cấp dưỡng Nguyễn Trường Sơn Khối C Đỡ đần

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn