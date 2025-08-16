Thủ khoa khối C00 Đồng Nai nhận học bổng 20 triệu đồng

Với điểm số ấn tượng: Ngữ văn 9, Lịch sử 10, Địa lý 10, Nguyễn Trường Sơn (lớp 12D1, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây) đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh, giành vị trí thủ khoa khối C00.
Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, Trường Sơn còn là tấm gương nghị lực. Sinh ra trong gia đình khó khăn, cha làm nghề tự do, mẹ mới được nhận vào làm cấp dưỡng, sau kỳ thi em chủ động tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ.
Suất học bổng là sự động viên kịp thời cho hành trình đại học sắp tới, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành, tiếp sức cho những học sinh vượt khó, học giỏi.