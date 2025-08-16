Thủ khoa khối C00 Đồng Nai nhận học bổng 20 triệu đồng

Sáng 16-8, em Nguyễn Trường Sơn – thủ khoa khối C00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024-2025 tại Đồng Nai – đã nhận học bổng 20 triệu đồng từ Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Thần Đồng (Tập đoàn Trường Tươi).

Đại diện Tập đoàn Trường Tươi và Công ty TNHH Phát triển giáo dục Thần Đồng trao học bổng cho thủ khoa Nguyễn Trường Sơn

Với điểm số ấn tượng: Ngữ văn 9, Lịch sử 10, Địa lý 10, Nguyễn Trường Sơn (lớp 12D1, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây) đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh, giành vị trí thủ khoa khối C00.

Thủ khoa Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lòng cảm ơn tại buổi được trao học bổng

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, Trường Sơn còn là tấm gương nghị lực. Sinh ra trong gia đình khó khăn, cha làm nghề tự do, mẹ mới được nhận vào làm cấp dưỡng, sau kỳ thi em chủ động tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ.

Em Nguyễn Trường Sơn được vinh danh tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025

Suất học bổng là sự động viên kịp thời cho hành trình đại học sắp tới, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành, tiếp sức cho những học sinh vượt khó, học giỏi.

Chân dung thủ khoa khối C năm 2025 Nguyễn Trường Sơn

BÙI LIÊM