Trường Đại học Cửu Long trao 4 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Sri Lanka

Ngày 14-8, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Sri Lanka, bà Trịnh Thị Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức buổi gặp gỡ và trao 4 suất học bổng toàn phần của Trường Đại học Cửu Long cho các lưu học sinh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka và tiễn các em sang học tại trường.

Bà Trịnh Thị Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka trao học bổng toàn phần của Trường Đại học Cửu Long cho lưu học sinh Sri Lanka

Theo đó, nội dung khóa học gồm 1 năm học Tiếng Việt và 4 năm học đại học (hoặc 2 năm học cao học) tại Trường Đại học Cửu Long.

Học bổng gồm các mục như: miễn học phí 1 năm học Tiếng Việt; miễn học phí 4 năm học đại học (hoặc 2 năm học cao học). Ngoài ra, học bổng còn miễn phí chỗ ở trong ký túc xá của trường, sử dụng miễn phí wifi và điện, nước trong định mức qui định.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức buổi gặp gỡ, thăm hỏi lưu học sinh Sri Lanka trước khi sang Việt Nam học tập

Bên cạnh đó, học bổng toàn phần của Trường Đại học Cửu Long còn hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi (từ Sri Lanka đến Việt Nam và ngược lại) trong toàn bộ khóa học 5 năm; hỗ trợ chi phí trang cấp ban đầu của toàn khóa học và hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng tương đương 3.630.000 đồng/lưu học sinh.

Ước tính, mỗi suất học bổng toàn phần của Trường Đại học Cửu Long trị giá khoảng 350 triệu đồng. Tổng kinh phí cấp học bổng là khoảng 1,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, 4 lưu học sinh Sri Lanka sẽ sang Việt Nam học tập tại Trường Đại học Cửu Long vào ngày 18-8-2025.

VĂN DÔ - TUẤN QUANG