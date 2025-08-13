Quan điểm khác nhau về bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS và chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT từ Giám đốc Sở GD-ĐT cho Hiệu trưởng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục vừa được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng nay, 13-8.

Hướng đến mục tiêu phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12, bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) nhằm đơn giản hóa quy trình quản lý giáo dục, phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh phổ cập giáo dục đến THCS hiện nay. Đồng thời, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 34, chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ Giám đốc Sở GD-ĐT cho Hiệu trưởng; giao người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục THCS xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình THCS, nhằm giảm khối lượng công việc hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và tăng tính tự chủ cho cơ sở giáo dục.

Dự thảo cũng sửa đổi Điều 32 luật hiện hành, giao người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa; giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương.

Vẫn theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến 69/126 thủ tục hành chính chịu tác động của Luật Giáo dục 2019 sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa (tỷ lệ 54,76%).

Về vấn đề bỏ bằng tốt nghiệp THCS, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục cho biết, có 2 loại ý kiến. Ủy ban ủng hộ loại ý kiến thứ nhất, theo đó giữ như hiện hành. Loại ý kiến thứ 2 đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Lý giải cho quan điểm này, ủy ban nêu, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục phổ thông được chia thành 2 giai đoạn chính: giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm tiểu học và THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT). Học sinh khi hoàn thành lớp 9 đã cơ bản hoàn thành chương trình phổ thông, do đó, bằng tốt nghiệp THCS có ý nghĩa quan trọng trong việc xác nhận học sinh đã hoàn thành giai đoạn giáo dục cơ bản. Đây cũng là căn cứ để phân luồng học sinh sau THCS.

Ủy ban nhất trí với việc bãi bỏ quy định về hội đồng trường trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

ANH PHƯƠNG