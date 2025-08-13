Kiểm soát chặt việc đào tạo “3 ông thầy”

Tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận về Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), nhiều ý kiến thống nhất cần siết chặt quản lý đào tạo 3 lĩnh vực: sư phạm, sức khỏe và luật – được ví là “3 ông thầy” có tác động lớn đến toàn xã hội.

Dự thảo luật quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt chương trình đào tạo, quy mô tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật. Các ngành, lĩnh vực khác cơ sở đào tạo được tự chủ ban hành chương trình; riêng lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết thường trực ủy ban tán thành để Bộ GD-ĐT quản lý chặt việc cấp phép chương trình đào tạo với 3 ngành này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn thực trạng cả nước có 103 cơ sở đào tạo cử nhân luật, nhiều nơi thiếu giáo trình, giảng viên cơ hữu; khoảng 40-50 trường đào tạo khối sức khỏe, y dược nhưng không rõ điều kiện về bệnh viện, phòng thí nghiệm. Ông đề nghị kiểm soát chặt toàn bộ quá trình đào tạo, nếu không đạt chuẩn phải rút giấy phép.

Đại biểu dự họp

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh ngành sư phạm cần tuyển chọn đặc biệt, đào tạo những người giỏi, tâm huyết; đề xuất “lương giáo viên gấp 3 lần mặt bằng chung không có gì là quá đáng”. Dẫn một bài báo phản ánh "Việt Nam đào tạo bác sĩ, dược sĩ không giống ai trên thế giới này", ông cho rằng cần siết lại chuẩn đào tạo đối với các ngành này.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn giải trình về Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, định hướng sửa luật là “kiên quyết buông cái cần buông, nắm chắc cái cần nắm; cố gắng làm sao để buông, nắm không nhầm”. Trong đó cần nắm chắc vấn đề con người, quyền thay người, quyền đóng cửa cơ sở giáo dục, ngừng đào tạo.

"Đối với 3 lĩnh vực này không chỉ kiểm soát đầu vào, đầu ra, mà chúng tôi xác định kiểm soát toàn bộ quá trình, vì đây là "3 ông thầy" tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội”- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

