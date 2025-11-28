Vụ chìm tàu ở Khánh Hòa: 1 người tử vong, 2 người còn mất tích

Lực lượng cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã tìm thấy 1 trong 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu gần bãi biển Bình Tiên (xã Công Hải).

Chiều 28-11, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa thông tin, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 1 trong 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu gần bãi biển Bình Tiên. Nạn nhân được xác định là anh N.T.T. (33 tuổi, trú phường Đông Hải).

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà quét khu vực quanh tàu chìm và vùng biển lân cận. Dù thời tiết trên biển xấu, sóng lớn liên tục, công tác cứu nạn vẫn được duy trì xuyên suốt.

Nhân lực và phương tiện được huy động tối đa với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và không bỏ sót bất kỳ khu vực nghi vấn nào nhằm sớm tìm thấy 2 ngư dân còn lại.

Các đơn vị chức năng đang huy động tối đa phương tiện và nhân lực tìm kiếm ngư dân bị nạn. Ảnh: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KHÁNH HÒA

Như Báo SGGP đưa tin, tối 27-11, tàu cá NT90329TS do ông N.V.T. (49 tuổi, trú phường Đông Hải) làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển Bình Tiên, cách bờ khoảng 300m. Trên tàu có 5 ngư dân hành nghề lưới rê; trong đó 2 người tự bơi được vào bờ an toàn.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Bình Tiên thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa) đã khẩn trương điều ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường; phối hợp Đồn Biên phòng Bình Ba, chính quyền địa phương và tàu cá ngư dân đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm.

Tin liên quan Khánh Hòa: Chìm tàu làm 3 ngư dân mất tích

HIẾU GIANG