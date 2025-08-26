Kênh này đã sử dụng kí hiệu tích xanh bằng kí tự để tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Sáng 26-8, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT TP Huế cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an TP Huế để xử lý trường hợp đăng thông tin giả về một Chủ tịch UBND phường ở TP Huế.

Công an TP Huế điều tra kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG đăng tin sai sự thật

Qua kiểm tra ban đầu, kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat), Sở VH- TT TP Huế phát hiện, kênh này sử dụng kí hiệu tích xanh bằng kí tự để tạo hiệu ứng trên TikTok là một trong những dấu hiệu mạo danh.

Trong khi đó, lịch sử của kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG không có số điện thoại, địa chỉ để liên lạc. Ngoài ra, các nội dung được đăng tải trong kênh đều cùng mô típ: sử dụng các hình ảnh, clip từ các cơ quan hành pháp nhà nước để lồng ghép nội dung bắt giữ lãnh đạo địa phương, cán bộ địa phương...

Riêng đối với nội dung kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG đăng tải thông tin và hình ảnh bắt giữ một Chủ tịch UBND phường ở TP Huế, Sở VH-TT TP Huế khẳng định là tin giả, tin sai sự thật. Song, nội dung này đã có 2.425 lượt thích, 278 lượt bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ và TP Huế.

Cùng ngày, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế đã yêu cầu lãnh đạo Sở VH-TT TP Huế phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm vụ việc nói trên.

VĂN THẮNG