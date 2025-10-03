Xã hội

Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào bão lụt

SGGPO

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 3-10 đến ngày 31-10. Hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản, nhận trực tiếp và nhận hàng hoá.

Ngày 3-10, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức phát động quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đặt thùng quyên góp tại 3 trụ sở. Cơ sở 1: Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh; cơ sở 2: số 104 đường 30-4, phường Phú Lợi; cơ sở 3: số 68 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu.

Ảnh chụp Màn hình 2025-10-03 lúc 13.12.40.png
Các cá nhân ủng hộ đồng bào bão lụt

Hội Chữ thập đỏ TPHCM tiếp nhận ủng hộ thông qua Số tài khoản: 1600201.452750 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sài Gòn. Nội dung chuyển khoản: UNG HO BAO LU 2025.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp những hàng hóa thiết yếu: thực phẩm chế biến sẵn (mì gói, cháo ăn liền, lương khô, sữa, nước uống đóng chai…); khăn, quần áo sạch, chăn, mền, bạt, đồ y tế cá nhân (bông băng, thuốc đỏ, cồn, dầu gió…), bật lửa, vật dụng sinh hoạt gia đình…

Ảnh chụp Màn hình 2025-10-03 lúc 13.12.16.png
Hội Chữ thập đỏ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Hội cũng quyên góp kinh phí hỗ trợ khắc phục ban đầu giúp sửa chữa nhà ở, hỗ trợ học sinh học tập, vốn chăn nuôi và sản xuất.

Phó Chủ tịch (phụ trách chung) Hội Chữ thập đỏ TPHCM Trần Văn Tuấn cam kết toàn bộ kinh phí, hàng hóa cứu trợ do quý cơ quan, tổ chức và nhân dân đóng góp sẽ được tiếp nhận, quản lý công khai, minh bạch, và chuyển đến tận tay đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ trong thời gian sớm nhất, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin liên quan
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Hội Chữ thập đỏ TPHCM Đường 30-4 Đường Lê Lợi bão lụt thiên tại quyên góp khẩn cấp cứu trợ khẩn cấp thiệt hại do bão lụt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn