Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào bão lụt

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 3-10 đến ngày 31-10. Hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản, nhận trực tiếp và nhận hàng hoá.

Ngày 3-10, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức phát động quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đặt thùng quyên góp tại 3 trụ sở. Cơ sở 1: Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh; cơ sở 2: số 104 đường 30-4, phường Phú Lợi; cơ sở 3: số 68 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu.

Các cá nhân ủng hộ đồng bào bão lụt

Hội Chữ thập đỏ TPHCM tiếp nhận ủng hộ thông qua Số tài khoản: 1600201.452750 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sài Gòn. Nội dung chuyển khoản: UNG HO BAO LU 2025.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp những hàng hóa thiết yếu: thực phẩm chế biến sẵn (mì gói, cháo ăn liền, lương khô, sữa, nước uống đóng chai…); khăn, quần áo sạch, chăn, mền, bạt, đồ y tế cá nhân (bông băng, thuốc đỏ, cồn, dầu gió…), bật lửa, vật dụng sinh hoạt gia đình…

Hội Chữ thập đỏ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Hội cũng quyên góp kinh phí hỗ trợ khắc phục ban đầu giúp sửa chữa nhà ở, hỗ trợ học sinh học tập, vốn chăn nuôi và sản xuất.

Phó Chủ tịch (phụ trách chung) Hội Chữ thập đỏ TPHCM Trần Văn Tuấn cam kết toàn bộ kinh phí, hàng hóa cứu trợ do quý cơ quan, tổ chức và nhân dân đóng góp sẽ được tiếp nhận, quản lý công khai, minh bạch, và chuyển đến tận tay đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ trong thời gian sớm nhất, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

THÁI PHƯƠNG