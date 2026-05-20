TPHCM hướng đến chỉ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, tại cuộc họp trực tuyến về công tác cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố.

Người dân đến UBND Phường Thông Tây Hội, TPHCM để nhận giấy phép xây dựng. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức họp trực tuyến trong tháng 5 với lãnh đạo của 168 UBND phường, xã, đặc khu về các vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp GPXD. Đồng thời, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác cấp GPXD thống nhất, phù hợp quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp GPXD, miễn GPXD nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố và tham mưu đề xuất trình UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Việc đơn giản hóa thủ tục cấp GPXD, miễn GPXD nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở; đồng thời, hỗ trợ UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử; kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp GPXD trên địa bàn thành phố.

Về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn" về thủ tục hành chính liên quan đến GPXD sẽ được thực hiện trước ngày 15-6. Theo đó, những thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp GPXD nhà ở riêng lẻ sẽ được hướng dẫn để UBND phường, xã, đặc khu, các chủ thể được cấp GPXD triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố.

THANH HIỀN