Bị nhắc nhở do ăn nhậu, thuyền viên đâm thuyền trưởng tử vong

Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1996, ngụ xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bị can Nguyễn Văn Khanh

Trước đó, ngày 7-3, tại vùng biển Tây Nam, tàu cá mang số hiệu KG 93168 TS do ông L.V.Q. làm thuyền trưởng cùng tàu KG 90865 TS neo đậu cặp nhau. Do giá dầu tăng cao nên 2 tàu không tổ chức đánh bắt. Trong thời gian này, các thuyền viên thường xuyên qua lại uống rượu.

Chiều 19-3, Khanh cùng 4 người từ tàu KG 90865 TS sang tàu KG 93168 TS uống rượu. Đến khoảng 17 giờ, ông L.V.Q. phát hiện, nhắc nhở và yêu cầu dừng ăn nhậu.

Bực tức, Khanh đã dùng dao đâm vào vùng cổ ông Q. Nạn nhân chạy ra boong tàu kêu cứu nhưng gục ngã, tử vong tại chỗ. Khanh bị các thuyền viên khống chế, sau đó đưa vào bờ trình báo cơ quan chức năng.

NAM KHÔI