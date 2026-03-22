Vi phạm nồng độ cồn còn livetream xuyên tạc, bôi nhọ cảnh sát giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an tỉnh Tuyên Quang) đã chuyển hồ sơ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để xem xét, xử lý nhóm đối tượng cố ý lấp liếm hành vi vi phạm, bôi nhọ hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông.

Clip công an làm việc với người vi phạm nồng độ cồn

Chiều 22-3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, liên quan tới vụ việc 3 đối tượng có hành vi chống đối, vu khống, bôi nhọ hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ, PC08 Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Hình ảnh một số trang fanpage và Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật

Theo xác minh, vào lúc 15 giờ ngày 15-3 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (thuộc PC08 Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện ông H. (45 tuổi, trú tại thôn Tân Phú, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe ô tô con vi phạm quy định về nồng độ cồn (nồng độ cồn trong hơi thở đo được là 0,047mg/L khí thở).

Song, trong quá trình làm việc, người vi phạm và 2 người đàn ông đi cùng xe không công nhận kết quả. Tại hiện trường kiểm tra, 2 người đi cùng dùng điện thoại để quay clip, chụp ảnh, livestream phát tán thông tin sai lệch trên mạng.

Hiện, PC08 Công an tỉnh Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý, điều tra theo quy định.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc cố tình cung cấp, lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ làm sai lệch bản chất vụ việc, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng thực thi công vụ, làm nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của xã hội.

ĐỖ TRUNG