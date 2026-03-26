Vụ án tại Bộ Y tế: Tiếp nhận “cơ chế” nhận hối lộ từ người tiền nhiệm

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra xác định “cơ chế” nhận hối lộ của một số bị can khi triển khai xây 2 dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (ở tỉnh Hà Nam trước đây, nay là tỉnh Ninh Bình).

Như Báo SGGP đã thông tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án trên với các tội danh khác nhau, trong đó có tội “Nhận hối lộ” của một số cựu quan chức tại một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của 10 nhà thầu khi triển khai xây dựng 2 dự án trên.

Các đơn tố giác cơ bản có nội dung giống nhau, đó là: sau khi các nhà thầu trúng thầu, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) yêu cầu khi được chủ đầu tư thanh toán, tạm ứng, nhà thầu phải đưa cho Thắng số tiền tương ứng 5%/giá trị được tạm ứng, thanh toán.

Do muốn Thắng tạo điều kiện trong quá trình thi công, thanh quyết toán và để tạo việc làm cho nhân viên, các nhà thầu đã thực hiện yêu cầu này.

Sau khi Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên thay, thông lệ này vẫn được duy trì, các nhà thầu tiếp tục đưa tiền cho Nguyễn Hữu Tuấn.

Dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai bị tạm dừng nhiều năm

Điều tra theo đơn tố giác, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, sau khi các nhà thầu trúng thầu và triển khai thực hiện các gói thầu, Nguyễn Chiến Thắng có yêu cầu như trên. Sau đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây dựng của 2 dự án đã trực tiếp đưa cho Thắng hơn 88,4 tỷ đồng.

Đến tháng 9-2017, sau khi Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (sau đó làm giám đốc) không trực tiếp thỏa thuận với các nhà thầu, nhưng vẫn tiếp tục vận hành "cơ chế" nhận tiền như trên. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong triển khai nên mới có 3/10 nhà thầu đưa cho Tuấn tổng hơn 12,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận việc thỏa thuận và nhận tiền của các nhà thầu như trên. Thắng khai, sau khi nhận hơn 88,4 tỷ đồng, đã chi cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; chi cho Nguyễn Hữu Tuấn tổng cộng 3,47 tỷ đồng; chi cho Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) 2,9 tỷ đồng và 1 số cá nhân khác tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm tổng cộng 5,5 tỷ đồng.

Thắng còn khai, sau khi nhận tiền từ các nhà thầu, còn chi cho các cá nhân ở 1 số bộ, ngành tổng cộng 2,4 tỷ đồng; chi bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm tổng 6,1 tỷ đồng… Các khoản chi này đều không có tài liệu chứng minh.

Ngoài ra, từ nguồn tiền trên, Thắng đưa cho bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) 2 triệu USD để nhờ Thiêm tác động đến đoàn kiểm tra khi kiểm tra tại Bộ Y tế, để Thắng không bị kỷ luật.

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn cũng thừa nhận đã nhận tiền từ 3 nhà thầu tổng hơn 12,1 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn đưa cho Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng - nội dung này, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đã thừa nhận.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn thừa nhận, nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Chiến Thắng, tổng 2,5 tỷ đồng.

Khi nhận tiền, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến không được Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn cho biết về nguồn gốc số tiền.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được Thủ tướng phê duyệt đề án đầu tư năm 2014, tổng mức đầu tư cả 2 dự án gần 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 9.000 tỷ đồng, quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh. Thời gian thực hiện từ năm 2014 đến 2017 (năm 2019, Bộ Y tế có quyết định gia hạn đến hết năm 2020; năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục có quyết định gia hạn đến hết năm 2024). Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên nhà thầu đã dừng thi công từ tháng 1-2021. Ngày 13-2-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại 2 dự án thì các nhà thầu tiếp tục thi công. Tính đến 31-12-2024, 2 dự án đã giải ngân được hơn 5.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước.

ĐỖ TRUNG