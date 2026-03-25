Cơ quan công an khám xét các địa điểm trong chuyên án lớn ở tỉnh Phú Thọ

Sáng 25-3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về quá trình đấu tranh, triệt phá chuyên án lớn xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 200 cảnh sát hình sự, kinh tế, cơ động tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn trên địa bàn.

Để thực hiện phá án, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân.

Tại 28 địa điểm khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất. Trong đó, có 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, 1 gói thuốc súng, 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (giữa) trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ được trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối với 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh (áo khoác đen thứ 2 từ trái qua)

Tới sáng 25-3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Văn Hai (51, trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa); Nguyễn Văn Thức (53 tuổi, trú tại Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Lý Công Sinh (60 tuổi, trú tại phường Phúc Yên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Lộc - là người điều hành hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Hồng Thái); Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng); Bùi Thị Sang (44 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa); Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi, trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa); Đàm Duy Khanh (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và cung ứng vật tư BMV cùng Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Duy Khanh VP); Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Kế toán Công ty TNHH Xây dựng và cung ứng vật tư BMV cùng Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Duy Khanh VP); Bùi Thị Thì (52 tuổi, trú tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại DV Minh Thùy).

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lý Công Sinh

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công an tỉnh Phú Thọ chưa công bố tội danh cụ thể của các đối tượng, cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm này.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn

