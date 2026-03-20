Tạm giữ 2,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 2 xe ô tô bán tải, phát hiện 2.340kg lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm kê số thực phẩm vi phạm. Ảnh: DMS

Ngày 20-3, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện 2 ô tô lưu thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra theo đúng quy định.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, trên 2 ô tô vận chuyển số lượng lớn thực phẩm gồm: lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà với tổng khối lượng 2.340kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Theo Đội Quản lý thị trường số 1, toàn bộ số hàng vi phạm đều là thực phẩm tiêu dùng, có thời hạn sử dụng và yêu cầu điều kiện bảo quản nghiêm ngặt. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, lượng hàng lớn này có thể được đưa ra thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

PHÚC VĂN

