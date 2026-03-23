Triệt phá băng nhóm thuê xe tự lái rồi cầm cố, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa thông tin về kết quả điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan một ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức

Kết quả điều tra xác định, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Lý Gia Thịnh (sinh năm 1999, trú TP Cần Thơ). Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê ô tô tự lái.

Để thực hiện hành vi, Thịnh lên mạng xã hội, chủ yếu qua nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản. Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh... với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Sau khi có bộ hồ sơ giả, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê xe, thuê xe trong thời gian ngắn theo hình thức tự lái. Ngay sau đó, đối tượng nhanh chóng mang xe đi cầm cố, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, Lý Gia Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo với cùng phương thức, thủ đoạn. Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt trong mỗi vụ dao động từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng cộng lên đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức (sinh năm 2002, trú TP Cần Thơ) tham gia. Đức được giao trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì vụ lợi, Đức vẫn tham gia thực hiện.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt.

Kết quả, cơ quan công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật của các vụ án; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm truy xét đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng, đồng thời làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn; không chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan; thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, đặc biệt khi khách hàng có biểu hiện bất thường. Đây là phương thức, thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để qua mặt bị hại. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

KIẾN VĂN