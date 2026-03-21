Pháp luật

Bắt tạm giam một phụ nữ lừa người bán sầu riêng hàng trăm triệu đồng

SGGPO

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2025, vì cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nhàn đã nảy sinh ý định lừa đảo. Nhàn lên mạng xã hội thấy chị N. (26 tuổi, trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) quảng cáo bán sầu riêng nên kết bạn làm quen. Sau một thời gian nhắn tin qua lại lấy được lòng tin, Nhàn đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng để biếu lãnh đạo. Đồng thời, Nhàn đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N..

Đối tượng Nhàn tại cơ quan công an

Vì tin tưởng nên từ tháng 8 đến tháng 10-2025, chị N. đã bán cho Nhàn hơn 415kg sầu riêng và cho mượn hơn 256 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhàn chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện mình bị lừa, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ, bắt giữ Nhàn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn