Khởi tố vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại An Giang

Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông tin trên được Bộ Công an cho biết vào tối 20-3.

Một hồ nước ở An Giang

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang.

Cơ quan công an chưa thông tin về thiệt hại cụ thể của vụ án, song bước đầu xác định sơ bộ số tiền thất thoát lên tới hàng tỷ đồng.

Cục An ninh kinh tế đã bàn giao hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản nhà nước thất thoát theo quy định pháp luật.

ĐỖ TRUNG