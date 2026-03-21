Xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng ở trung tâm phường Trấn Biên

Từ 23 giờ ngày 19-3 đến 1 giờ sáng ngày 20-3, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để hình thành các nhóm tụ tập gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các đối tượng lái xe phóng nhanh, lạng lách trên địa bàn phường Trấn Biên

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là thanh niên điều khiển xe mô tô với nhiều lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, phương tiện không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe…

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng CSGT quyết liệt xử lý tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, gây mất an ninh trật tự.

LÊ XUÂN