Bộ Công an phát động phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng

Bộ Công an kỳ vọng đây không chỉ hoạt động thi đua đơn thuần mà còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Sáng 4-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh, phong trào thi đua ba nhất là minh chứng sinh động cho tính thống nhất giữa xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa và lực lượng công an nhân dân.

Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho rằng, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cũng như công tác xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo đó, nội dung, chỉ tiêu thi đua của phong trào ba nhất bao gồm: “Kỷ luật nhất” - Tuyệt đối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân...

“Trung thành nhất” - Luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an cách mệnh, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc...

“Gần dân nhất” - "Dân là gốc", là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân...

Kết quả thực hiện phong trào thi đua sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xét tặng danh hiệu thi đua hàng năm.

ĐỖ TRUNG