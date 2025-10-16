Phát huy quy chế dân chủ tại khu phố

Chiều 16-10, ông Phạm Văn Nồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Thủ Dầu Một (TPHCM) cùng các thành viên kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Chi bộ khu phố Phú Cường 12.

Quang cảnh buổi làm việc tại khu phố Phú Cường 12

Khu phố Phú Cường 12 hiện có 5 tổ dân phố với 1.619 nhân khẩu. Theo đánh giá của lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, nhân dân trong khu phố Phú Cường 12 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, vượt khó vươn lên, xây dựng khu phố ngày càng giàu đẹp.

Khu phố Phú Cường 12 được đánh giá cao trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đoàn kiểm tra đề nghị khu phố phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm hơn đến an sinh xã hội

Qua kiểm tra, ông Phạm Văn Nồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đánh giá cao kết quả mà Chi bộ khu phố Phú Cường 12 đã đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo Đảng ủy phường cũng yêu cầu khu phố tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, chăm lo người yếu thế, xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở.

TÂM TRANG