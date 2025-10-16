Đồng Tháp: Nước trên sông Tiền lên nhanh gây ngập úng

Ngày 16-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Tiền đang lên nhanh. Đến 7 giờ ngày 16-10, mực nước cao nhất ngày thực đo tại trạm Cao Lãnh và Mỹ Tho ở mức từ báo động II đến báo động III.

Triều cường gây ngập nặng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dự báo khu vực phía Tây Nam và vùng hạ lưu sông Tiền, mực nước tại các trạm sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và đạt ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 21 đến 23-10 (nhằm ngày 1 đến 3-9 âm lịch), ở mức trên báo động cấp III, từ 25 – 35 cm, độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0.5 - 1m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp độ II.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao thuộc lưu vực sông Tiền, đặc biệt là tại các xã, phường ở khu vực phía Tây Nam và hạ nguồn gây ngập lụt diện rộng như: phường Cao Lãnh, chợ Sa Đéc, một số tuyến đường (phường Sa Đéc), xã Lấp Vò, xã Lai Vung, xã Phú Hựu, xã Tân Nhuận Đông, xã Hậu Mỹ, xã An Hữu, chợ Cái Bè (xã Cái Bè), phường Cai Lậy, xã Ngũ Hiệp, xã Hiệp Đức ...

NGỌC PHÚC