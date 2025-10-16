Doanh nghiệp Đồng Nai “khát” lao động phổ thông cuối năm

Ngày 16-10, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết, chỉ trong hơn 2 tháng còn lại của năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển hơn 55.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm gần 95%.

Nhu cầu việc làm tập trung ở các ngành giày da, may mặc, điện tử, với mức thu nhập trung bình khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nhiều doanh nghiệp đang rốt ráo tuyển người với số lượng lớn như: Công ty TNHH Hwaseung Vina (xã Nhơn Trạch) gần 1.000 lao động; Công ty TNHH Changshin Việt Nam (phường Tân Triều) hơn 1.000 lao động; Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai (xã Long Thành) 500 lao động. Để thu hút công nhân, ngoài mức lương tối thiểu vùng cao hơn quy định, các doanh nghiệp còn áp dụng nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn như thưởng năng suất, thưởng chuyên cần, hỗ trợ tiền nhà, xe đưa đón, nuôi con nhỏ…

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh những tháng cuối năm do doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất, đáp ứng đơn hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hoa Kỳ phục vụ dịp năm mới, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng dự trữ cho sau Tết Nguyên đán 2026.

Hiện nguồn cung lao động rất hạn chế, đặc biệt là lao động phổ thông. Thống kê cho thấy, tại các sàn giao dịch việc làm gần đây, doanh nghiệp chỉ tuyển được khoảng 10% so với nhu cầu; quý III-2025 doanh nghiệp cần gần 52.000 lao động nhưng mới tuyển được hơn 16.000 người.

Để kết nối cung – cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đang tăng cường tổ chức sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động, mở rộng phối hợp với 95 xã, phường trong tỉnh cũng như liên kết với các trung tâm việc làm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên nhằm thu hút người lao động đến Đồng Nai làm việc.

