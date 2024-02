Công an xác minh clip nhóm người kéo đến ồn ào ở nhà của Nam Em tại TP Thủ Đức

Ngày 27-2 Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp cùng Công an phường An Phú để xác minh vụ việc ồn ào xảy ra tại nhà của Nguyễn Lệ Nam Em (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang, là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015).