Ngành y tế TPHCM: Hướng đến hiện đại, công bằng và nhân văn

Mặc dù đối diện nhiều biến động khi vừa chống chọi với dịch bệnh, vừa chủ động tái thiết hệ thống sau sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, ngành y tế TPHCM đã vượt qua những khó khăn, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế lớn nhất cả nước.

Củng cố y tế cơ sở

Đại dịch Covid-19 được xem là “phép thử khắc nghiệt”, bộc lộ rõ những bất cập của ngành y tế, từ năng lực y tế cơ sở, nguồn nhân lực, đến khả năng điều phối, quản lý và ứng phó tình huống khẩn cấp. Sau đại dịch, hệ thống y tế TPHCM bước vào giai đoạn tái thiết và củng cố toàn diện.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM phẫu thuật cho người bệnh

Từ những bài học kinh nghiệm sâu sắc, thành phố đã khẩn trương triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực phòng chống dịch, đầu tư hạ tầng và chuyển đổi mô hình hoạt động bệnh viện theo hướng tự chủ, hiện đại, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân. Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, 2 năm qua, ngành y tế đã tập trung mục tiêu “củng cố y tế cơ sở - tăng cường y tế dự phòng - hiện đại hóa điều trị”. Cùng với đó, thành phố triển khai đề án “Phát triển hệ thống y tế TPHCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM đã nhanh chóng quy hoạch tổng thể mạng lưới y tế phù hợp với không gian đô thị mở rộng. Cụ thể, tham mưu UBND TPHCM phát triển hệ thống y tế đa tầng, liên thông, kết nối chặt chẽ giữa y tế cơ sở và tuyến chuyên sâu, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, thuận tiện. Nhiều bệnh viện chuyên khoa đầu ngành như: Ung bướu, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Phạm Ngọc Thạch… tiếp tục được đầu tư mở rộng và hiện đại hóa.

Tuyến y tế cơ sở cũng được củng cố mạnh mẽ, đóng vai trò “gác cổng” trong phòng bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng và sàng lọc sớm bệnh không lây nhiễm. Nhiều trạm y tế được đầu tư khang trang, có bác sĩ gia đình, bác sĩ trẻ luân phiên về công tác. Mô hình trạm y tế lưu động, chăm sóc sức khỏe tại nhà tiếp tục duy trì, giúp người dân được tiếp cận y tế nhanh hơn và tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, y tế học đường, sức khỏe tâm thần, bệnh không lây nhiễm đang được mở rộng, chuyển hướng từ “chữa bệnh” sang “quản lý sức khỏe toàn dân”.

Dân số tăng nhanh, không gian hành chính mở rộng gấp đôi, trong khi hạ tầng y tế ở các khu vực mới sáp nhập là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu có sự chênh lệch rõ rệt về năng lực và chất lượng dịch vụ. Ngành y tế thành phố đã và đang tái cấu trúc mạng lưới y tế để tránh chồng chéo, lãng phí và bảo đảm hiệu quả quản lý nhằm mục tiêu đảm bảo mọi người dân dù ở trung tâm hay vùng ven đều được tiếp cận y tế công bằng, chất lượng. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đủ mạnh về chuyên môn, phẩm chất và tinh thần phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của một đô thị đặc biệt, dân số đông PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

Là đơn vị tiên phong triển khai nền tảng y tế thông minh, đến nay 100% cơ sở y tế đã triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa và quản lý bệnh viện thông minh, giúp giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tăng minh bạch. Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin y tế, đặt lịch khám, nhận kết quả xét nghiệm trực tuyến - điều từng được xem là “viễn cảnh xa”, nay đã trở thành hiện thực.

Các trung tâm điều hành y tế thông minh đang được xây dựng, hướng tới quản trị y tế theo mô hình dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hình thành “thành phố y tế số”. Đây là bước đi chiến lược trong định hướng xây dựng đô thị sáng tạo và tương tác cao. “Một trong những điểm nhấn quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua là việc chú trọng chính sách thu hút, đào tạo và giữ chân đội ngũ thầy thuốc giỏi. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù về lương, phụ cấp và môi trường làm việc, nhằm khuyến khích bác sĩ, điều dưỡng gắn bó lâu dài với hệ thống y tế công lập”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết.

Xây dựng mạng lưới hiện đại, đồng bộ

Sau hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế TPHCM được kỳ vọng mang đến cơ hội lớn trong cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho một siêu đô thị hơn 13,6 triệu dân. Hiện thành phố đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực trạm y tế để thực hiện sứ mệnh khám chữa bệnh ban đầu, phân loại, theo dõi sức khỏe định kỳ của người dân. Nhiều bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối không ngừng nỗ lực phát triển các kỹ thuật cao, hướng tới xây dựng một trung tâm y tế chuyên sâu, ngang tầm khu vực.

BS-CK2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, hàng loạt kỹ thuật chẩn đoán và điều trị mới tại bệnh viện được triển khai thành công và mang lại cơ hội sống cao hơn cho người dân không may mắc các bệnh phức tạp, hiểm nghèo, cũng như đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, mang lại thêm nhiều chọn lựa cho người dân, thay vì ra nước ngoài để điều trị.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, giai đoạn tới, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, dựa trên nguyên tắc “lấy người dân làm trung tâm”. Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thành phố đẩy mạnh công tác dự phòng, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt ở nhóm yếu thế như người cao tuổi, người lao động nhập cư, trẻ em và học sinh. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, củng cố y tế cơ sở và phát triển y tế cộng đồng, chuyên nghiệp hóa hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện và phát triển y tế chuyên sâu hướng đến mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Để làm được điều đó, theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện và tăng trưởng dân số bền vững; triển khai Chiến lược thích ứng già hóa dân số và hình thành hệ thống cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyên nghiệp hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện; xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hình thành trung tâm y tế chuyên sâu...

“Trong bối cảnh đô thị đặc biệt, thành phố đang hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế công bằng, hiện đại, bền vững và nhân văn - nơi mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện và chi phí hợp lý. Ngành y tế thành phố luôn xác định sức khỏe của người dân là vốn quý nhất và từng chính sách, từng đề án đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cho nhân dân”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Hợp tác quốc tế ngày càng bền chặt TPHCM luôn là địa phương được nhiều tổ chức y tế quốc tế lựa chọn để hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Điển hình, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hợp tác Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU); các Bệnh viện Ung bướu, Truyền máu Huyết học, Bình Dân, Nhân dân 115, Hùng Vương, Từ Dũ, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2… mở rộng hợp tác với các đối tác Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ trong lĩnh vực cấy ghép tạng, điều trị ung thư, tim mạch, sản khoa, nhi khoa... Những hợp tác này không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn mà còn tạo cơ hội để bệnh nhân Việt Nam được tiếp cận kỹ thuật điều trị tiên tiến mà không phải ra nước ngoài.

THÀNH SƠN