Công đoàn Điện lực Hàn Quốc thăm, làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam

Chiều 1-12, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Hàn Quốc đã có buổi thăm và làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động công đoàn ngành điện giữa hai nước.

Đoàn công tác phía Hàn Quốc do ông Choi Cheol-ho, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hàn Quốc, dẫn đầu, cùng các Phó Chủ tịch công đoàn, chủ tịch công đoàn các công ty điện lực thành viên và đại diện các ban chuyên môn. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc, cùng Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, đại diện các ban chuyên môn.

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận về mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn, kinh nghiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ngành điện.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng (bên trái) phát biểu

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh xu hướng chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và nhu cầu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững đang ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động công đoàn. Ông cũng cho biết việc phát triển đoàn viên công đoàn đang được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn ngành và nhu cầu tăng trưởng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin sơ bộ về cơ cấu tổ chức và hoạt động của tập đoàn với vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong sản xuất và phân phối điện. Sau hơn 71 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý khoảng 20 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh ngoài nhiệm vụ cung cấp điện, tập đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là đưa điện về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Tập đoàn đã cung cấp điện cho gần như toàn bộ hộ dân và đầu tư mạnh vào các công trình điện để nâng cao sản lượng và chất lượng điện năng.

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương (thứ hai, từ trái sang) phát biểu. Ảnh: EVN

Về thách thức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu rõ áp lực cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội rất lớn, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam tại COP26 về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, phát triển các nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân, cùng việc đầu tư công nghệ giảm phát thải tại các nhà máy nhiệt điện, là hướng đi trọng tâm.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hàn Quốc chia sẻ lịch sử hình thành công đoàn của quốc gia này từ năm 1946, hiện đại diện cho gần 18 triệu đoàn viên và gồm 38 công đoàn cơ sở trực thuộc. Ông cũng trình bày những thách thức và tình hình hoạt động của công đoàn tại Hàn Quốc trong bối cảnh hiện nay.

Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Hàn Quốc tham quan Nhà truyền thống ngành điện lực Việt Nam. Ảnh: EVN

Trước buổi làm việc, đoàn Hàn Quốc đã tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử và đóng góp của ngành điện Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam.

PHÚC VĂN