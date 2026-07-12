Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Bước đầu hỗ trợ 2.000 USD/người tử vong

Theo ông Trần Minh Khoa, lực lượng công an, y tế và cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều tra, xác minh nhân thân; phối hợp với cơ quan ngoại giao và gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục liên quan để đưa các nạn nhân tử vong về nước hoặc xử lý theo nguyện vọng của thân nhân.
Đối với 2 nạn nhân nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, đến sáng nay (12-7), 1 trường hợp đã tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định. Trường hợp còn lại nặng hơn, đang được các bác sĩ của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực.
Trong sáng 12-7, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng phối hợp các cơ quan liên quan đưa thi thể các nạn nhân tử vong vào bờ, tiến hành các thủ tục bàn giao cho thân nhân.
Từ chiều 11 đến sáng 12-7, vùng biển Phú Quốc có gió lớn, sóng cao, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sử dụng tàu, xuồng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, đưa 70 du khách nước ngoài từ Hòn Mây Rút Ngoài về lại đảo Phú Quốc an toàn.