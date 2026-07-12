Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Bước đầu hỗ trợ 2.000 USD/người tử vong

Liên quan đến vụ lật ca nô chở khách du lịch tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), sáng 12-7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, chủ phương tiện hỗ trợ 1.000 USD/người tử vong và 500 USD/người bị thương. UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc hỗ trợ 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, thăm nạn nhân vụ lật ca nô đang điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc



Theo ông Trần Minh Khoa, lực lượng công an, y tế và cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều tra, xác minh nhân thân; phối hợp với cơ quan ngoại giao và gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục liên quan để đưa các nạn nhân tử vong về nước hoặc xử lý theo nguyện vọng của thân nhân.

Đối với 2 nạn nhân nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, đến sáng nay (12-7), 1 trường hợp đã tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định. Trường hợp còn lại nặng hơn, đang được các bác sĩ của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực.

Lãnh đạo chính quyền đặc khu Phú Quốc và các cơ quan liên quan đưa thi thể các nạn nhân tử vong vào đất liền trong sáng 12-7



Trong sáng 12-7, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng phối hợp các cơ quan liên quan đưa thi thể các nạn nhân tử vong vào bờ, tiến hành các thủ tục bàn giao cho thân nhân.

Từ chiều 11 đến sáng 12-7, vùng biển Phú Quốc có gió lớn, sóng cao, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sử dụng tàu, xuồng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, đưa 70 du khách nước ngoài từ Hòn Mây Rút Ngoài về lại đảo Phú Quốc an toàn.

TÂM CHÍ - CHÂU HÀO