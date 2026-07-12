Dự báo chiều tối 12-7, Nam bộ mưa lớn cục bộ, biển động mạnh

Theo cơ quan dự báo khí tượng - thủy văn, chiều và đêm 12-7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông. Trong đó, Hà Nội có mưa rào. Khu vực Nam bộ có nơi mưa to. Các vùng biển ở phía Nam có gió mạnh, sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền và hoạt động du lịch.

Cơn dông ở Hà Nội chiều 10-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại Hà Nội, Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc bộ dự báo, chiều và tối 12-7 có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Trên phạm vi cả nước, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều và đêm 12-7, khu vực Tây Bắc bộ và Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng ở tỉnh Lai Châu hỗ trợ nhân dân xã Mường Than khắc phục thiệt hại do mưa lũ xảy ra trong các ngày 10 và 11-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Trên biển, dự báo ngày và đêm 12-7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m, riêng khu vực giữa Biển Đông từ 2-4m.

Phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vịnh Thái Lan và phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trong ngày và đêm 12-7, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Đông Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.

PHÚC VĂN