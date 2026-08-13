Công khai sớm những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân

Ngày 13-8, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện dân chủ cơ sở và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng.

Tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Chia sẻ kinh nghiệm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết, thời gian qua, TP Đà Nẵng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, “đi trước một bước”, bám sát cơ sở, lấy yêu cầu vận hành thông suốt của bộ máy làm trung tâm, qua đó kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Sau khi kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình

Theo đồng chí, đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, người làm công tác dân vận cần công khai, trao đổi từ sớm, nhất là những nội dung dễ phát sinh băn khoăn, kiến nghị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Trọng Hùng thông tin, tổ chức Đảng phải thường xuyên đối thoại với chủ doanh nghiệp, người lao động và các tổ chức chính trị - xã hội để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người lao động, kịp thời tháo gỡ.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Cường Hoàng Giang Yên Thủy cho biết, không phải mọi ý kiến của người dân đều có thể giải quyết ngay. Tuy nhiên, mọi ý kiến chính đáng đều cần được lắng nghe, giải thích và phản hồi một cách phù hợp. Do đó, công tác dân vận cần đổi mới phương thức theo hướng: gần dân hơn, sát dân hơn, chủ động nắm tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Đại biểu đoàn TPHCM tại chương trình

Tại chương trình, hai địa phương cùng trao đổi, chia sẻ những mô hình, cách làm, kinh nghiệm hay trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở; thảo luận những cách làm hay trong thực hiện an sinh xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở tại các địa bàn có đông công nhân lao động; phát triển Đảng trong công nhân; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp…

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung và đồng chí Dương Anh Đức chủ trì chương trình

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết thêm, do đặc thù địa bàn đa sắc thái nên trong thực hiện nhiệm vụ, địa phương đã đưa ra nhiều mô hình, cách làm cụ thể sát thực tiễn, để lại dấu ấn.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà lưu niệm đến TP Đà Nẵng

Trao đổi với Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đã thông tin về một số kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ ấn tượng trước những cách làm hay trong thực hiện dân chủ cơ sở và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng. Nhiều bài học kinh nghiệm quý từ TP Đà Nẵng sẽ giúp TPHCM thêm kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay trong thực tiễn.

Các đại biểu dự chương trình

THÁI PHƯƠNG