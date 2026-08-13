Cà Mau: Khẩn trương cấp nước sạch cho hơn 50 hộ dân ở Biển Bạch

Xã Biển Bạch là một trong những “điểm nóng” thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Qua khảo sát, có trên 50 hộ dân sinh sống phân tán thiếu nước. Vào cao điểm mùa khô, các hộ ở cuối đường ống nhà máy cấp nước cũng thường xuyên thiếu nước do nhu cầu sử dụng tăng cao.
Theo Sở NN-MT Cà Mau, ngoài xã Biển Bạch, xã Nguyễn Phích và nhiều vùng nông thôn khác cũng thiếu nước mùa khô. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh cần khoảng 850 tỷ đồng đồng đầu tư hệ thống cấp nước, phấn đấu nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn lên 65% vào năm 2030.