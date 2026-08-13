Cà Mau: Khẩn trương cấp nước sạch cho hơn 50 hộ dân ở Biển Bạch

Ngày 13-8, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp UBND xã Biển Bạch và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp cấp nước theo phương án đã thống nhất với người dân; phấn đấu hoàn thành việc đấu nối, cung cấp nước cho người dân trước mùa khô năm 2027.

Vào mùa khô, nhiều người dân xã Biển Bạch phải mua nước sinh hoạt từ ghe chở nước

Xã Biển Bạch là một trong những “điểm nóng” thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Qua khảo sát, có trên 50 hộ dân sinh sống phân tán thiếu nước. Vào cao điểm mùa khô, các hộ ở cuối đường ống nhà máy cấp nước cũng thường xuyên thiếu nước do nhu cầu sử dụng tăng cao.

Thi công mở rộng hệ thống đường ống cấp nước cho người dân trên địa bàn xã Biển Bạch

Theo Sở NN-MT Cà Mau, ngoài xã Biển Bạch, xã Nguyễn Phích và nhiều vùng nông thôn khác cũng thiếu nước mùa khô. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh cần khoảng 850 tỷ đồng đồng đầu tư hệ thống cấp nước, phấn đấu nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn lên 65% vào năm 2030.

TẤN THÁI