Kiếm hơn 100 triệu đồng mỗi năm từ cây nhàu mọc hoang

Nhận thấy cây nhàu, mọc hoang phổ biến ở các vùng nông thôn nhưng ngày nay bắt đầu khan hiếm, có giá trị và tiềm năng phát triển, anh Hà Huy Hậu (43 tuổi, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bắt tay gây trồng, từng bước xây dựng mô hình khởi nghiệp từ chúng

Kiếm hơn 100 triệu đồng mỗi năm từ cây nhàu. Thực hiện: THI TRANG

Sau nhiều năm làm việc trong ngành công nghệ thông tin tại TPHCM, cuối năm 2023, anh Hà Huy Hậu quyết định nghỉ việc, trở về quê ở tỉnh Quảng Ngãi, bắt đầu một hướng đi mới với nông nghiệp.

Là con nhà nông nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất, anh Hậu bắt đầu làm quen với việc trồng trọt bằng nhiều công việc khác nhau như ươm cau, ươm cây giống.

Trong quá trình tìm hướng phát triển, anh Hậu chú ý đến cây nhàu – loài cây từng mọc hoang khá phổ biến ở các vùng quê nhưng nay ngày càng khan hiếm. Theo anh, sức sống của cây nhàu khá tốt, ngay cả khi mọc tự nhiên, không được chăm sóc vẫn có thể sai quả. Vì thế, anh quyết định trồng thành vườn.

Anh Hậu khởi nghiệp từ cây nhàu, loài cây mọc hoang ở các vùng nông thôn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vườn cây nhàu do anh Hậu gây dựng suốt 3 năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh cho biết, cây nhàu trước đây chủ yếu mọc hoang nên không có cây giống. Để có cây trồng, anh đi tìm xin những quả nhàu chín, lấy hạt đem ươm. Sau khoảng 4-6 tháng chăm sóc, hạt phát triển thành cây giống đủ khỏe để đưa ra trồng.

Ban đầu, anh Hậu trồng khoảng 200 cây, sau đó mở rộng lên gần 500 cây trên diện tích khoảng 10 sào (khoảng 5.000 m2). “Cây nhàu vốn là cây mọc hoang nên có sức sống tốt, dễ thích nghi các điều kiện thổ nhưỡng và tương đối ít sâu bệnh. So với nhiều loại hoa màu phải xuống giống, chăm sóc và tái đầu tư sau mỗi vụ, cây nhàu chỉ cần trồng một lần nhưng có thể cho thu hoạch trong nhiều năm, qua đó giảm chi phí giống, công làm đất và công chăm sóc”, anh nói.

Quả nhàu đạt chuẩn sau khi thu hoạch. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bình quân mỗi cây nhàu cho khoảng 20 kg quả/năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau 3 năm khởi nghiệp, đến nay vườn đã bắt đầu cho thu hoạch. Bình quân mỗi cây cho khoảng 20 kg quả/năm, sản lượng ước đạt khoảng 5 tấn/năm. Nếu bán toàn bộ quả tươi với giá sỉ khoảng 10.000 đồng/kg, anh Hậu có thể thu về khoảng 50 triệu đồng/năm từ số cây đang cho quả.

Để chủ động nguồn giống, anh còn xây dựng vườn ươm với cả hai loại nhàu trơn và nhàu gai. Anh kỳ vọng khi mô hình ổn định, vườn ươm không chỉ phục vụ việc mở rộng diện tích của gia đình mà còn cung cấp cây giống cho những nông dân có nhu cầu chuyển đổi sản xuất, lựa chọn cây nhàu làm hướng canh tác mới.

Tạo vườn ươm để chủ động cây giống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ hiệu quả ban đầu, anh hy vọng mô hình này sẽ giúp nông dân có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế vườn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bên cạnh bán quả nhàu tươi, anh Hậu dành hơn 60% sản lượng để chế biến nước cốt nhàu, bình quân khoảng 100 lít mỗi tháng. Việc chế biến sâu giúp nâng cao giá trị trái nhàu, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu từ vườn. Từ sản phẩm này, anh có thêm nguồn thu khoảng 60 triệu đồng/năm.

Anh Võ Đức Trinh, Bí thư Đoàn xã Trường Giang, cho biết nếu mô hình trồng và chế biến từ cây nhàu của anh Hậu phát huy hiệu quả. Địa phương mong muốn anh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để hỗ trợ những người có nhu cầu, từng bước nhân rộng và mở thêm hướng chuyển đổi sản xuất cho nông dân trên địa bàn.

NGUYỄN TRANG