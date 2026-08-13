Hoàn thiện cơ chế chia sẻ hạ tầng viễn thông

Sáng 13-8, đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp, sáng 13-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB Sùng A Lềnh (Lào Cai) đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung cơ chế chia sẻ hạ tầng viễn thông để vừa phục vụ quốc phòng, an ninh, vừa khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư. ĐB cũng đề nghị mở rộng việc chia sẻ hạ tầng để nâng cao hiệu quả xã hội, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa - nơi có chi phí đầu tư và vận hành rất lớn nhưng hiệu quả kinh doanh thấp.

ĐB Sùng A Lềnh (Lào Cai). Ảnh: VIẾT CHUNG

“Việc chia sẻ hạ tầng không chỉ để tiết kiệm chi phí mà còn là phương án dự phòng và ứng phó thiên tai”, ĐB Sùng A Lềnh nêu rõ.

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 13-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB Tào Đức Thắng (TPHCM), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), ủng hộ cơ chế chia sẻ hạ tầng, giúp các doanh nghiệp giảm đầu tư trùng lặp, tối ưu hóa chi phí và chuyển từ cạnh tranh đơn thuần sang hợp tác phát triển.

“Hiện tỷ lệ chia sẻ hạ tầng đã đạt 24% và các nhà mạng đang chủ động chia sẻ tại các trạm mới”, ĐB cung cấp thông tin.

ĐB đánh giá cao cơ chế cho phép thuê bao của doanh nghiệp bị gián đoạn dịch vụ được kết nối sang mạng của doanh nghiệp khác trong tình huống thiên tai, bão lũ. Trong các đợt bão lũ vừa qua, hơn 10 triệu thuê bao đã được chuyển vùng lẫn nhau để đảm bảo liên lạc.

ĐB Tào Đức Thắng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Nêu kiến nghị hoàn thiện dự thảo, ĐB Tào Đức Thắng góp ý: Dự luật cần quy định về quy hoạch hạ tầng ngay từ bây giờ cho các thế hệ 6G, 7G. Việc quy hoạch sớm sẽ giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng và tăng tỷ lệ chia sẻ hạ tầng trong tương lai.

ĐB cũng bày tỏ sự nhất trí với phương án sử dụng tần số vô tuyến điện cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế trong thời hạn từ 3 đến 5 năm. Ngoài ra cần có cơ chế để việc đấu giá và phân bổ tần số diễn ra kịp thời, đồng bộ với sự phát triển của công nghệ để tránh lãng phí tài nguyên quốc gia.

Theo ĐB, tài nguyên tần số không chỉ cần được bán "đúng giá" mà quan trọng hơn là phải "đúng thời điểm". Khi công nghệ đã chín muồi và thị trường sẵn sàng, việc phân bổ kịp thời sẽ phát huy hiệu quả cao nhất; ngược lại, nếu chậm trễ, giá trị kinh tế của tần số sẽ suy giảm.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, ngay sau khi dự luật được thông qua, Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi chia sẻ, cơ chế tài chính, hạch toán bù đắp chi phí và trách nhiệm của các bên trong chia sẻ hạ tầng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

ANH PHƯƠNG