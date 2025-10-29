Trung Quốc siết quy định về phát triển an toàn AI

Thế giới

Ngày 28-10, tại phiên bế mạc kỳ họp kéo dài 5 ngày, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng sửa đổi, với trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ và đảm bảo an toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Một điều khoản về sự phát triển an toàn và lành mạnh của AI đã được thêm vào Luật An ninh mạng sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Ảnh : THX
Theo Tân Hoa xã, luật sửa đổi thiết lập một khuôn khổ quản lý mới với các ưu tiên như: tăng cường đầu tư vào nghiên cứu nền tảng và thuật toán cốt lõi, phát triển hạ tầng AI, nâng cao chuẩn mực đạo đức, giám sát chặt chẽ hơn các rủi ro an ninh mạng và an toàn dữ liệu liên quan đến AI.

Đáng chú ý, một điều khoản riêng về phát triển an toàn và lành mạnh của AI đã được bổ sung, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Luật cũng làm rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, bao gồm: đình chỉ hoạt động, đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định liên quan đến an ninh mạng và AI.

Động thái sửa luật được đánh giá là bước đi kịp thời trong bối cảnh ngành AI tại Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), tính đến tháng 6-2025, nước này đã có 515 triệu người dùng AI tạo sinh, tăng gấp đôi chỉ sau 6 tháng.

