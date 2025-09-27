Hiểu biết mới về cách thiên hà tiến hóa

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn Vô tuyến quốc tế (ICRAR) có trụ sở tại Đại học Tây Australia (UWA), các nhà nghiên cứu đã phát hiện một cấu trúc khí khổng lồ trải dài 185.000 năm ánh sáng kết nối 2 thiên hà NGC 4532 và DDO 137 (ảnh).

Các thiên hà này nằm cách Trái đất 53 triệu năm ánh sáng. Dải khí có phần đuôi khổng lồ kéo dài tới 1,6 triệu năm ánh sáng. Đây là đuôi khí dài nhất từng được quan sát.

Theo Giáo sư Lister Staveley-Smith, Trưởng nhóm nghiên cứu và là nhà thiên văn học thuộc ICRAR UWA, phát hiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu cách thức tương tác của các thiên hà. Theo ông, lực thủy triều giữa 2 thiên hà NGC 4532 và DDO 137, cùng với vị trí gần cụm thiên hà Xử Nữ - một tập hợp thiên hà khổng lồ - đóng vai trò thiết yếu trong khí động lực học quan sát được. Cũng theo nhà nghiên cứu trên, mật độ electron và tốc độ các thiên hà rơi vào vùng khí nóng đủ để lý giải vì sao một lượng khí lớn bị đẩy ra ngoài các thiên hà và tập trung tại dải khí nối cũng như các khu vực xung quanh.

