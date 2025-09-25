Thế giới

Chuyện đó đây

Công nghệ trữ tuyết mới

SGGP

Công ty Taiyo Kogyo, có trụ sở tại thành phố Osaka (Nhật Bản), vừa phát triển công nghệ mới giúp lưu giữ tuyết thời gian dài trong mùa hè. Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty SnowBiz, đơn vị chuyên nghiên cứu sử dụng tuyết, Taiyo Kogyo đã đưa thử nghiệm một loại tấm bạt 4 lớp bằng vải không dệt và giấy bạc (ảnh).

Y12A.jpg
Ảnh: Taiyo Kogyo

Cấu tạo các lớp bao gồm lớp phản xạ ánh sáng mặt trời và giảm bức xạ nhiệt, lớp ngăn nước mưa, lớp cách nhiệt - giữ ấm và lớp giữ lạnh. Vật liệu cách nhiệt và chống thấm được Taiyo Kogyo xử lý đặc biệt tại nhà máy và ép thành một tấm duy nhất.

Đây là loại bạt đặc biệt có khả năng tăng hiệu suất cách nhiệt, giúp giữ tuyết trong thời gian dài mà không bị tan. Chính quyền thành phố Minami-Uonuma ở tỉnh Niigata đã mua thử nghiệm một tấm bạt có kích thước đủ để che phủ một núi tuyết với diện tích đáy là 15m2 và cao 7m, với chi phí ban đầu khoảng 5 triệu yen (khoảng 33.800USD). Ngay cả khi tính chi phí lắp đặt hệ thống dẫn năng lượng lạnh từ núi tuyết vào tòa thị chính, tổng mức đầu tư ban đầu cũng chỉ bằng khoảng 1/5 chi phí xây dựng một kho trữ tuyết.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Công nghệ trữ tuyết tăng hiệu suất cách nhiệt lưu giữ tuyết vải không dệt

