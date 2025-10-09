Kết nối bê tông và mật ngọt

Gần đây, tại thủ đô Athens (Hy Lạp), xu hướng mang tổ ong từ làng quê lên thành phố được nhiều người hưởng ứng, với mục tiêu không chỉ kiếm mật mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, tái kết nối con người với thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Anh Nikos Chatzilias, 37 tuổi, một trong hàng chục người ở thủ đô Athens, đang đeo đuổi đam mê nuôi ong đô thị như vậy. Chatzilias tiêu thụ rất nhiều mật ong. Anh ăn mật ong với bánh mì và trà vào bữa sáng, dùng mật ong thay thế đường. Do không hài lòng với chất lượng mật ong trên thị trường, anh đăng ký lớp học nuôi ong năm 2020 và trở thành người thực hành chuyên nghiệp.

Mùa hè vừa qua, Chatzilias đặt 30 tổ ong lên 7 mái nhà ở Athens. Khoảng 1,2 triệu con ong trong các tổ này đã sản xuất được 500kg mật ong, một khối lượng mà anh ví von “bằng trọng lượng một con gấu nâu lớn”. Mỗi mẻ mật được đóng gói và đánh dấu tên theo xuất xứ, như bạch đàn, cây keo, cam đắng…

Theo Euronews, nghề nuôi ong đô thị ở Athens ngày nay mang tính chủ động cao hơn so với truyền thống, hướng con người đến mục đích bảo vệ thiên nhiên. Điều này được nhiều người đồng tình dù một số cư dân lo ngại ong có thể đốt trẻ em, vật nuôi, hoặc bị dị ứng. Thách thức khác là việc đặt tổ ong lên mái nhà. Vào mùa xuân, người ta phải mang tổ qua cầu thang lên mái, và cuối mùa lại phải hạ xuống, đôi khi phải đi xuyên qua các căn hộ khác.

Dẫu vậy, Athens có lợi thế nhờ chu kỳ ra hoa gần như quanh năm của nhiều loài cây thụ phấn, giúp ong có nguồn thức ăn ổn định. Anh Chatzilias đã thử nuôi ong suốt 12 tháng trong năm đầu tiên, một thí nghiệm mà anh hy vọng sẽ lan rộng nếu được nhiều người dân tham gia.

Dù đối mặt với nỗi sợ và phản đối ban đầu, sự quan tâm từ cộng đồng gia tăng, khi mật ong thu được từ các mái nhà ngon hơn nhiều so với sản phẩm trong siêu thị. Chatzilias rất vui vì hoạt động này cuối cùng cũng đang tạo được đà phát triển.

Chị Aggelina Chatzistavrou, một trong những mới tham gia phong trào gần đây cùng Chatzilias, chia sẻ: “Nếu ai cũng có thể nuôi ong ở không gian mở tại nhà, tôi tin môi trường sống của chúng ta sẽ thay đổi đáng kể”.

Athens trở thành một mô hình minh họa cho thấy ngay cả trong đô thị đông đúc, thiên nhiên vẫn có thể tồn tại và phát triển nếu con người mở lòng. Với những thành phố có khí hậu ôn hòa, nhiều cây hoa và ý thức bảo vệ môi trường, nuôi ong đô thị không chỉ là thú chơi mà còn là giải pháp xanh để hỗ trợ thụ phấn, giúp đa dạng sinh học.

Và như vậy, cách nhiều người đang làm ở Athens vừa là phong trào đẹp, vừa là hoạt động tái cân bằng giữa con người và thiên nhiên trong thành phố. Qua việc đặt tổ ong trên mái, người dân không những thu mật ngon, mà còn góp phần duy trì hệ sinh thái và giáo dục ý thức môi trường.

Athens, với ưu thế thực vật phong phú quanh năm, đang được xem là mô hình mẫu để nhiều đô thị khác học theo. Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý việc phát triển bền vững cũng đòi hỏi sự điều phối kỹ lưỡng để không gây áp lực lên môi trường tự nhiên bản địa.

HẠNH CHI