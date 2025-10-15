Quảng cáo đô thị ở Hàn Quốc “thay áo mới”

Theo Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, sau khi Seoul nới lỏng các quy định khắt khe về quảng cáo ngoài trời vốn được áp dụng nhiều năm để kiểm soát ô nhiễm ánh sáng, các chính quyền địa phương đã nhanh chóng bước vào “kỷ nguyên mới của quảng cáo đô thị”.

Chính sách này cho phép doanh nghiệp và các tổ chức tư nhân đầu tư vào không gian quảng cáo sáng tạo, kết hợp công nghệ hình ảnh 3D, âm thanh và tương tác thực tế tăng cường (AR), tạo nên trải nghiệm thị giác sống động giữa lòng thành phố.

Khu Coex tại quận Gangnam là nơi tiên phong, được chỉ định làm “vùng quảng cáo tự do” từ năm 2016. Sau gần một thập niên, nơi đây đã trở thành biểu tượng của quảng cáo kỹ thuật số Hàn Quốc, với 19 màn hình LED khổng lồ biến khu vực quanh trung tâm thương mại Coex thành “biển ánh sáng” rực rỡ.

Ngày 1-10 vừa qua, chính quyền địa phương chính thức đặt tên mới cho khu vực này là “Gangnam Eyes”, thể hiện tầm nhìn về một trung tâm kết nối giữa công nghệ, sáng tạo và văn hóa đô thị.

Không kém phần sôi động, khu Myeong-dong, trái tim mua sắm của Seoul, cũng đang được “thay áo mới”. Tấm biển quảng cáo LED khổng lồ rộng 1.292m2 trên mặt tiền Trung tâm thương mại Shinsegae từng thu hút hơn một triệu lượt khách trong mùa Giáng sinh năm 2024.

Chính quyền thành phố Seoul dự kiến sẽ cho phép lắp đặt thêm nhiều bảng quảng cáo kỹ thuật số trong năm nay, biến Myeong-dong thành “rạp chiếu phim khổng lồ giữa trời”, nơi các thương hiệu quốc tế tranh tài bằng hình ảnh, âm thanh và sáng tạo.

Màn hình quảng cáo 3D ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: INVIDIS

Đặc biệt, chính quyền Seoul đã sửa đổi quy định để cho phép lắp bảng quảng cáo điện tử ở tầng hai, thay vì chỉ giới hạn ở tầng trệt như trước, một động thái được đánh giá là “mở khóa tiềm năng quảng cáo” trong đô thị dày đặc không gian như Seoul.

Thành phố cảng Busan cũng đang nổi lên như điểm đến mới của quảng cáo đô thị. Quận Haeundae, nổi tiếng với bãi biển cùng tên, là khu vực ngoài Seoul đầu tiên được chỉ định làm vùng quảng cáo tự do. Tại đây, màn hình LED khổng lồ 766m2 được lắp đặt trên mặt tiền khách sạn Grand Josun Busan, trở thành tâm điểm của quảng trường Haeundae, không gian văn hóa mới nơi diễn ra các buổi trình chiếu nghệ thuật, sự kiện cộng đồng và chiến dịch quảng bá trực tiếp.

Theo kế hoạch, Busan còn dự định phát triển tuyến phố đi bộ kết nối giữa quảng trường Haeundae và khu trung tâm thương mại, kết hợp ánh sáng, âm nhạc và trình chiếu công nghệ để phục vụ khách du lịch quốc tế. Một số thành phố khác như Daegu và Incheon cũng đang xin phép mở “vùng quảng cáo đặc biệt” nhằm tái sinh các khu thương mại truyền thống, thu hút giới trẻ và nhà đầu tư.

Theo Công ty nghiên cứu Statista (Đức), doanh thu quảng cáo ngoài trời tại Hàn Quốc từng sụt giảm mạnh, từ 550 triệu USD năm 2018 xuống 440 triệu USD năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thị trường này đã phục hồi nhanh chóng và dự kiến đạt 710 triệu USD vào năm 2025, phản ánh sức bật mạnh mẽ của ngành quảng cáo đô thị trong thời đại số.

Giới chuyên gia cho rằng, các dự án quảng cáo kỹ thuật số không chỉ là công cụ truyền thông thương mại, mà còn góp phần định hình diện mạo và bản sắc của đô thị Hàn Quốc. Hình ảnh các tuyến phố sáng rực màn hình LED khổng lồ, những chiến dịch quảng bá kết hợp nghệ thuật trình chiếu công cộng đã biến quảng cáo thành một phần của văn hóa thị giác đương đại.

KHÁNH MINH