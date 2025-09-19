Hãng khởi nghiệp Synapse Medicine, có trụ sở tại thành phố Bordeaux (Pháp), vừa chính thức đưa vào sử dụng MedGPT, trợ lý hội thoại y khoa đầu tiên của châu Âu, được thiết kế để sử dụng lâm sàng hàng ngày, hỗ trợ các bác sĩ trong chẩn đoán và kê đơn.

Các bác sĩ Pháp với MedGPT. Ảnh: CADUCEE

Công cụ này có thể cung cấp thông tin để hướng dẫn chẩn đoán, đưa ra các khuyến nghị điều trị theo ngữ cảnh, đề xuất các xét nghiệm bổ sung và hướng dẫn lộ trình chăm sóc. Công cụ này dựa trên các tiêu chuẩn của Pháp và châu Âu (HAS, EMA, Thériaque), cung cấp các câu trả lời rõ ràng, đã được xác minh và cập nhật. Mỗi câu trả lời đều hiển thị nguồn và ngày tháng, giúp tăng cường khả năng kiểm chứng.

Theo kết quả thử nghiệm, MedGPT đã vượt qua ChatGPT với cách biệt 7 điểm khi cùng làm 210 câu hỏi trong kỳ thi xếp hạng quốc gia của sinh viên y khoa Pháp năm 2023. Ứng dụng trên được Synapse phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu gồm khoảng 500.000 tài liệu y học chính thống do các cơ quan Pháp và châu Âu cung cấp. Với MedGPT, các tập đoàn Pháp đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

HUY QUỐC