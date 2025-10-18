Robot tí hon với những nhiệm vụ đầy thách thức

Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Physical Review Xrobot, một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa chế tạo được những robot siêu nhỏ sử dụng sóng âm thanh để di chuyển và phối hợp (ảnh). Kết quả có thể thay đổi ngành y học, công nghệ làm sạch môi trường và robot.

Theo đó, mô hình robot tí hon sử dụng sóng âm để di chuyển và phối hợp nhịp nhàng với nhau theo bầy đàn lớn và hoạt động gần như thông minh. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng giao tiếp âm thanh cho phép từng robot hoạt động liền mạch với nhau, điều chỉnh hình dạng và hành vi của chúng theo môi trường, giống như một đàn cá hoặc một đàn chim.

Bởi vì những cỗ máy siêu nhỏ phát ra âm thanh này có khả năng tự sắp xếp, chúng có khả năng di chuyển trong không gian hạn chế và tự lắp ráp lại nếu bị phá vỡ. Theo trưởng nhóm Igor Aronson, Giáo sư Khoa Kỹ thuật y sinh, Hóa học và Toán học tại Đại học bang Pennsylvania (Mỹ), trí thông minh tập thể này khiến chúng có thể đảm nhận những nhiệm vụ đầy thách thức như khám phá các khu vực thảm họa, làm sạch môi trường ô nhiễm hoặc thực hiện các thủ thuật y tế bên trong cơ thể con người, đưa thuốc trực tiếp đến các vị trí mục tiêu…

KHÁNH HƯNG