Khai thác vàng “xanh”

Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO) vừa công bố giải pháp đột phá mang tên công nghệ xyanua hóa vàng bền vững giúp tăng hiệu suất thu hồi vàng; đồng thời tái chế lượng xyanua độc hại, mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường.

Công nghệ mới, do hai tiến sĩ khoa học Paul Breuer và Xianwen Dai (ảnh) của CSIRO phát triển, đã được cấp bằng sáng chế. Quy trình này cho phép thu hồi không chỉ xyanua mà còn các hợp chất độc hại, kim loại cơ bản và lượng vàng hòa tan thường bị bỏ sót trong chất thải. Giải pháp giúp giảm lượng xyanua cần vận chuyển tới mỏ; đồng thời cắt giảm độc tố trong chất thải cuối cùng, qua đó hạ thấp chi phí lưu trữ và rủi ro môi trường.

Đây không phải lần đầu tiên CSIRO tạo ra bước đột phá xanh cho ngành vàng. Trước đó, CSIRO từng tạo dấu ấn xanh với việc sử dụng thiosulfate (một chất thay thế không độc hại) thay cho xyanua và hiện đã chuyển giao cho công ty Clean Mining- chuyên cung cấp giải pháp chế biến khoáng sản thân thiện môi trường.

MINH CHÂU

