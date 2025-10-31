Công cụ AI giải mã tin nhắn “săn mồi” trực tuyến

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho các vấn nạn như bắt nạt, bóc lột tình dục, cực đoan hóa, cảnh sát Australia đang phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giải mã tiếng lóng và nội dung tin nhắn ẩn chứa sau các biểu tượng cảm xúc do những “kẻ săn mồi” trực tuyến thuộc thế hệ Gen Z viết.

Mạng xã hội trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho những "kẻ săn mồi" trực tuyến. Ảnh: PA

Theo Ủy viên Cảnh sát liên bang Australia Krissy Barrett, có một sự gia tăng những “kẻ săn mồi” trực tuyến, lợi dụng sự am hiểu về mạng xã hội để nhắm vào những người dùng trẻ tuổi và dễ bị tổn thương, nhất là các bé gái hoặc thiếu nữ. Bà Barrett cho biết việc hợp tác với Microsoft phát triển công cụ giải mã trên giúp phát hiện các nội dung độc hại được che giấu bằng các biểu tượng cảm xúc và tiếng lóng tưởng chừng như vô hại thường được thế hệ Gen Z và Alpha sử dụng.

Công cụ AI này, do đó, sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng giúp trẻ em tránh khỏi nguy hiểm. Theo quy định mới, từ ngày 10-12 tới, Australia sẽ buộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok phải xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi.

MINH CHÂU