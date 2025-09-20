Phát hiện mới về vật chất tối

Một nhóm nhà khoa học quốc tế từ Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Israel đã phát hiện phép đo tín hiệu sóng vô tuyến từ Mặt trăng có thể thúc đẩy sự hiểu biết khoa học về vật chất tối.

Các phi hành gia khám phá Mặt trăng. Ảnh: NASA

Theo công trình nghiên cứu do Đại học Tel Aviv (Israel) công bố trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu thời kỳ đen tối của vũ trụ, khoảng 100 triệu năm sau vụ nổ lớn (Big Bang) và trước khi những ngôi sao đầu tiên được hình thành.

Họ phát hiện vật chất tối có khả năng hình thành các khối đặc trong thời kỳ này, làm cho khí hydro phát ra sóng vô tuyến mạnh hơn. Bằng cách đo các tín hiệu sóng vô tuyến từ không gian, các nhà khoa học có thể khám phá ra những chi tiết quan trọng về vật chất tối.

Do bầu khí quyển của Trái đất đã ngăn chặn sóng vô tuyến từ vũ trụ sơ khai, nên các nhà khoa học cho rằng địa điểm tốt nhất để nghiên cứu sóng vô tuyến này là từ Mặt trăng, nơi có môi trường yên tĩnh và ổn định, không bị nhiễu bởi bầu khí quyển Trái đất cũng như các tín hiệu do con người tạo ra.

Với các loại ăng-ten tiên tiến đặt trên Mặt trăng, các nhà khoa học có thể lập bản đồ các tín hiệu sóng vô tuyến, các mô hình được tạo ra bởi các khối vật chất tối và nghiên cứu cách vật chất tối ảnh hưởng đến vũ trụ sơ khai.

PHƯƠNG NAM