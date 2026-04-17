Công thức thành công mới của phim Việt

Sau hơn 2 tuần ra rạp, Hẹn em ngày nhật thực (đạo diễn Lê Thiện Viễn) bất ngờ trở thành “ngựa ô” phòng vé với doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Thành công này minh chứng cho xu hướng mới của điện ảnh Việt: khi phần nhìn mê hoặc và phần nghe lay động, bộ phim sẽ dễ chạm đến cảm xúc của khán giả.

Nhịp cầu cảm xúc

Các địa điểm như: biển làng Lò 3, nhà thờ giáo xứ Hóc Gáo, Hóc Răm (Đắk Lắk); Tiểu chủng viện Làng Sông, Làng phong Quy Hòa (Gia Lai); đồi núi khu Bác Ái (Khánh Hòa)... đã tạo nên không gian vừa hoài niệm, vừa sống động cho Hẹn em ngày nhật thực. Mỗi khung hình không đơn thuần là phông nền, mà trở thành một phần của câu chuyện, góp phần định hình cảm xúc và ký ức của nhân vật. Bên cạnh đó, phần âm nhạc trong tác phẩm cũng lấy nước mắt của không ít khán giả với các ca khúc: Xin giữ con, Hẹn ước xin khuất lời, Chỉ chừng đó thôi, Xuân thì...

Bối cảnh được chăm chút trong Ai thương ai mến

Xu hướng phim Việt đầu tư cho bối cảnh và ca khúc nhạc phim (OST) không phải là mới. Trước đó, ở Ai thương ai mến, đạo diễn Thu Trang đã nỗ lực tái hiện cuộc sống miền Tây Nam bộ xưa với những khung hình mộc mạc, đầy hoài niệm. Tiếp đó, trong phim Tài (đạo diễn Mai Tài Phến), khán giả không khỏi trầm trồ với những khung hình rộng lớn của vùng không gian sông nước bao la, những cánh đồng lúa xanh mướt, các khu chợ cá, bến ghe xuồng tấp nập... Hay trong Quỷ nhập tràng 2 (đạo diễn Pom Nguyễn), vùng đất An Giang được khai thác với những cảnh đẹp đặc sắc, đặc biệt là hình ảnh các xưởng dệt - nhuộm vải truyền thống đậm chất văn hóa Việt.

Tới đây, khán giả tiếp tục được du ngoạn trên màn ảnh rộng với bối cảnh đậm chất dân gian Nam Bộ và văn hóa Khmer trong Heo năm móng (đạo diễn Lưu Thành Luân) hay nhiều địa danh độc đáo lần đầu xuất hiện trên màn ảnh của vùng đất Mộc Châu (Sơn La): làng đá dựng Tà Phình, thung lũng Mù Sương hay Hang Dơi trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (đạo diễn Đỗ Quốc Trung).

Về phần nghe, Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công) lập kỷ lục với 14 ca khúc nhạc phim, gồm 10 sáng tác mới viết riêng cho phim và 4 ca khúc mua lại bản quyền, được thể hiện qua các giọng ca: Nguyên Hà, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, Công Dương, Nguyễn Lâm Thảo Tâm... Loạt ca khúc: Vì thương nhau quá (phim Ai thương ai mến), Đứa trẻ mùa đông chí (phim Nhà ba tôi một phòng), Đi đâu để thấy hoa bay (phim Con kể ba nghe), Chỉ còn gọi tên nhau và Độc (phim Tài)... đều chinh phục đối tượng khán giả của riêng mình.

Thành công từ sự chỉn chu

Đằng sau những khung hình đẹp và giai điệu lay động là quá trình sản xuất đầy gian nan. Họa sĩ thiết kế Bùi Bảo Quốc tiết lộ, ê-kíp Ai thương ai mến mất đến 12 ngày chỉ để hoàn thiện ngôi nhà của nhân vật Hai Mến. “Không có đường giao thông, mọi nguyên vật liệu đều phải trung chuyển bằng ghe và xe công nông. Chúng tôi phải huy động gần 400 chuyến ghe cùng hơn 50 chuyến xe công nông mới đủ”, họa sĩ Bùi Bảo Quốc cho biết.

Tương tự, với Trùm Sò (đạo diễn Đức Thịnh), nhà sản xuất cũng mạnh tay xây mới cả một ngôi làng tại vùng đất Phan Rang (Khánh Hòa). Thời tiết khắc nghiệt, nhất là hiện tượng cát bay đã khiến tiến độ quay phim bị kéo dài, chi phí sản xuất bị đội lên. Hay như đoàn phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã đầu tư lớn về thời gian và công sức để ghi hình tại nhiều địa hình hiểm trở ở Mộc Châu (Sơn La), đối diện với thời tiết khắc nghiệt như sương muối, lũ quét…

Ở mảng âm nhạc, sự đầu tư cũng không kém cạnh. Đạo diễn Chung Chí Công mở casting nhằm tìm kiếm OST phù hợp cho Cảm ơn người đã thức cùng tôi, thu hút gần 200 sáng tác mới gửi về. Trong khi đó, nhiều đoàn phim lại lựa chọn đặt hàng những ca - nhạc sĩ nổi tiếng như: Phan Mạnh Quỳnh, Mỹ Tâm, Nguyễn Hùng… hay chọn các ca khúc đã quen thuộc nhưng phù hợp với bộ phim. Bên cạnh đó, chiến thuật phát hành các OST cũng được các ê-kíp tính toán kỹ lưỡng nhằm duy trì sức nóng, thu hút sự chú ý của khán giả với bộ phim.

Đầu tư cho bối cảnh và âm nhạc là cần thiết, thậm chí là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, 2 yếu tố này cần được đặt để vào một tổng thể hài hòa của câu chuyện, kịch bản, diễn xuất… để có thể phát huy tối đa giá trị, thay vì chỉ là sự phô diễn bề ngoài. Tác phẩm thành công là khi cân bằng được các yếu tố này.

VĂN TUẤN