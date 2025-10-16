Công trình đầu tư công cần quy định theo hướng công trình xanh

Quang cảnh tọa đàm

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, công trình xanh và giao thông xanh là những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Số lượng công trình xanh và phương tiện giao thông xanh liên tục phát triển trong năm 2024 và năm 2025.

Đến hết quý 3-2025, số lượng công trình xanh trên cả nước đạt khoảng trên 600 công trình, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng gần 17 triệu m2.

Hiện cả nước có 183.240 ô tô con điện và 974 xe buýt điện đang lưu hành. Hai địa phương dẫn đầu là Hà Nội với 38.445 ô tô con điện, 317 xe buýt điện, và TPHCM với 38.444 ô tô con điện, 507 xe buýt điện.

Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa… cũng đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

Tại tọa đàm, các ý kiến chuyên gia đều đồng thuận cho rằng, sự chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và bền vững không còn là một lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết. Tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ đáng báo động, đòi hỏi những hành động quyết liệt từ các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng đầu tư. Đầu tư xanh trở thành "động cơ tài chính" chủ chốt để thúc đẩy phát triển bền vững, tạo ra dòng vốn lớn hướng vào các dự án có tác động tích cực tới môi trường và xã hội.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng làm rõ các rào cản thực tế: từ cơ chế chính sách, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn xanh, đến áp lực chi phí đầu tư ban đầu cho chuyển đổi xanh. Để tương xứng với xu thế phát triển mới, các công trình sử dụng vốn đầu tư công cũng cần xem xét quy định theo hướng công trình xanh, nhằm dẫn dắt thị trường phát triển.

BÍCH QUYÊN