Thách thức cho giao thông xanh

Theo giới chuyên gia môi trường, tàu hỏa là một trong những phương tiện giao thông thải ít khí CO 2 nhất tính trên mỗi hành khách/km, trong khi máy bay là phương tiện gây ô nhiễm hàng đầu.

Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

Tuy nhiên, trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực chuyển đổi sang các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường thì một thực tế đáng chú ý là đi máy bay vẫn rẻ hơn đi tàu hỏa ở nhiều chặng quốc tế.

Kết quả phân tích 109 tuyến tàu xuyên biên giới và 33 tuyến nội địa ở châu Âu của tổ chức môi trường Greenpeace cho thấy, trong 54% trường hợp, giá vé tàu cao hơn giá vé máy bay, thậm chí có những tuyến đắt gấp 26 lần. Ví dụ, chặng Barcelona - London nếu đặt vé trước một tháng, hành khách phải trả 389EUR (hơn 450USD) để đi tàu, trong khi vé máy bay chỉ 14,99EUR (hơn 17USD). Pháp có giá vé tàu quốc tế cao nhất châu Âu khi khoảng 95% các tuyến đường xuyên biên giới từ nước này có giá đi tàu cao hơn so với máy bay trong ít nhất 6/9 ngày khảo sát. Greenpeace nhấn mạnh, ngay cả khi đã có những tuyến đường sắt thuận tiện và hợp lý, hầu hết hành khách chọn máy bay vì mức giá rẻ và hiệu quả thời gian.

Nghịch lý này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các nỗ lực giảm phát thải CO2. Euronews dẫn lời ông Dr. Alberto Mazzola, Giám đốc điều hành Hiệp hội các công ty đường sắt châu Âu (CER), cho biết, vấn đề chính là tàu hỏa bị đối xử bất bình đẳng so với đường bộ hay hàng không. Trong khi nhiên liệu hàng không không bị đánh thuế thì các công ty vận hành đường sắt lại phải chịu thuế năng lượng, thuế giá trị gia tăng và phí sử dụng đường ray cao ở nhiều quốc gia.

Thực tế này không chỉ đi ngược với mục tiêu giảm phát thải mà còn đặt ra thách thức lớn đối với nỗ lực thúc đẩy du lịch và vận tải bền vững ở châu Âu. Giới môi trường kêu gọi Liên minh châu Âu và các nước thành viên có hành động tái thiết hệ thống thuế vận tải, đầu tư mạnh vào đường sắt tốc hành (đặc biệt cho các tuyến quốc tế), từ đó tạo môi trường cạnh tranh công bằng để chuyển dịch hành khách sang phương tiện bền vững.

KHÁNH HƯNG